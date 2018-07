Roma | grave bimbo travolto da auto

'Rock in Roma Summer Fest' - dal 2019 la sinergia tra i festival musicali Romani più famosi : Prende il nome di Rock in Roma Summer Fest la manifestazione che dal 2019 nascera' dalla collaborazione tra i festival musicali Romani Rock in Roma e Roma Summer Fest. Pur mantenendo la loro indipendenza artistica, dalla prossima estate le due kermesse capitoline faranno squadra e garantiranno la nascita di una grande manifestazione capace di coinvolgere migliaia e migliaia di appassionati delle 7 note. Merito agli ideatori ed organizzatori The ...

Roma : dipendente dell'Atac è stato contagiato dalla tubercolosi : La nuova linea della metropolitana di Roma, nello specifico la metro C, continua a far parlare di sé, ma non in senso positivo. Dopo la chiusura da parte della Procura di Roma delle indagini per l'inchiesta relativa ai lavori per la creazione della metro, per i quali in 25 sembrano essere colpevoli di falso, truffa e corruzione e tra gli indagati risulta esserci anche il nome di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma; un nuova notizia negativa è ...

Grave bimba rom ferita da piombino giallo a Roma La madre la teneva in braccio 'C'è clima di odio' : giallo a Roma. Indagini dei carabinieri sono in corso per capire quanto accaduto ad una bimba rom di un anno, residente nel campo nomadi di via di Salone, rimasta ferita alla schiena a Roma mentre era ...

Grave bimba rom ferita da un piombino - giallo a Roma. Il Pd : 'Clima di odio non aiuta' : giallo a Roma. Indagini dei carabinieri sono in corso per capire quanto accaduto ad una bimba rom di un anno, residente nel campo nomadi di via di Salone, rimasta ferita alla schiena a Roma mentre era ...

Grave bimba Rom ferita da un piombino in braccio alla madre a Roma : Roma, 18 lug., askanews, - 'Una bimba italiana di etnia Rom ha subito una terribile aggressione a Roma. Sono stata al Bambin Gesù, è in gravi condizioni. A lei e alla sua famiglia va la nostra ...

Roma - bimba rom di un anno ferita da un piombino : è grave : Una bimba romena di un anno, che vive nel campo nomadi di via di Salone a Roma, è stata ferita alla schiena probabilmente da un colpo di pistola ad aria compressa. È accaduto martedì intorno alle 14. ...

Roma - pedone investito e ucciso a Centocelle. Grave ciclista travolta da tir : Un uomo di 89 anni è stato investito e ucciso in via dei Castani, a Centocelle, Roma. L'incidente mortale è avvenuto alle 9.13: i vigili del V Gruppo stanno cercando di ricostruire la dinemica della ...

Quando lo sport è ancora un valore : US Roma Rugby - la rinascita del quartiere Pietralata : Prendiamo un quartiere difficile come Pietralata, 32 mila abitanti, Roma Est. Prendiamo un pallone, ma questa volta non rotondo, bensì ovale e mettiamolo al centro di un campo verde, con due porte ma senza reti. Prendiamo infine persone vere, persone volenterose, persone che credono nella svolta e nella rinascita. E prendiamo anche un imprenditore Romano che crede ancora nei valori dello sport ed è disposto a rischiare. Sono queste le fondamenta ...

Roma - scontro tra due auto a Centocelle : tre feriti - uno è grave : scontro tra due auto, con un ferito grave e due feriti lievi, ieri sera in via di Centocelle. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del V Gruppo Prenestino. Nello scontro tra una Fiat 600 e una ...

Pubblicato 'La memoria dell'albero' - il primo Romanzo di Tina Vallès tradotto in italiano : Si parla dell'incontro di due memorie che escono pian piano una nell'altra: da una parte abbiamo la memoria di un bambino che costruisce i suoi primi ricordi, dall'altra parte abbiamo la memoria di un anziano che pian piano perde i suoi perché se ne sta andando. Questo libro è stato scritto da Tina Vallès, una traduttrice di professione, ma che quando non traduce si dedica alla scrittura. È laureata in Filologia catalana e ha vinto vari ...

Roma - cade in scooter per una buca : è grave. Dramma a Porta Portese : Prima o poi doveva succedere. Era già successo in passato, d'altra parte, e fino a oggi nessuno ha fatto niente. E così ieri mattina, in viale delle Mura Portuensi, a Porta Portese, un quarantenne in ...

Formazione Roma 2019 : due rose per Di Francesco - Pastore partirà titolare : La Roma può essere considerata la vera sorpresa di questa sessione di calciomercato. All'attivo ci sono infatti ben 10 nuovi arrivi, che si sono aggiunti agli uomini gia' disposizione di Eusebio Di Francesco. La Roma nella prossima stagione vuole chiaramente migliorare quanto fatto l'anno passato, puntando allo scudetto attualmente nelle mani della Juventus. Le trattative avviate e concluse da Monchi hanno aggiunto un valore enorme alla squadra ...

Roma - rissa tra due clochard : un morto e un ferito grave : Una parola di troppo, un insulto, forse un piccolo furto e una lite tra clochard finisce nel sangue: un morto e un ferito grave. La lite è scoppiata la scorsa notte in viale Trastevere, davanti al ...

Roma - massacrata in casa : è grave. L’aggressione resta un mistero : Roma, massacrata in casa: è grave. L’aggressione resta un mistero Una 28enne è stata ritrovata in condizioni disperate all’interno della sua abitazione, caccia aperta all’autore della violenza Continua a leggere L'articolo Roma, massacrata in casa: è grave. L’aggressione resta un mistero proviene da NewsGo.