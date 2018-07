Roma | disastro ecologico nel Parco di Centocelle | liquami | carcasse d’auto e roghi nel

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 luglio 2018)di automobili gettate senza criterio all’interno di uno dei parchi archeologici più importanti di. Il principale polmone verde del quadrante est della Capitale, inondato di ferraglia, plastiche e una quantità imprecisata di olio usato, smaltiti alla buona. Avvallamenti sospetti sotto i quali nessuno è andato mai a fare verifiche. Il tutto, a pochi metri da ben 17 attività di autodemolizione, alcune delle quali fino a pochi anni fa di legale avevano poco o nulla e i cui adeguamenti ancora oggi appaiono realizzati “alla buona”, all’alba di una delocalizzazione in cui di perentorio c’è solo l’ordine di “sfratto” ma non la nuova destinazione. AUTODEMOLITORI E– Ildeldie le vicende amministrative degli sfasciacarrozze diest vanno di pari passo e le seconde appaiono essere parte delle cause del primo. Sui 126 ...