Roma | Di Maio | sgombero Camping River pacifico e legittimo

Roma, 26 lug. (AdnKronos) – "La polizia locale smentisce alcun tipo di scontro. E' stato uno sgombero pacifico e lo ritengo legittimo". A dichiararlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, interpellato sullo sgombero del Camping River questa mattina a Roma.

Confindustria contro Luigi Di Maio sul decreto dignità : 'Va corretto - evitiamo brusche retRomarce' : Legnata di Confindustria al decreto dignità , cavallo di battaglia di Luigi Di Maio , che 'pur perseguendo obiettivi condivisibili, tra cui il contrasto all'abuso dei contratti flessibili e alle ...

Se Roma diventa l'ennesimo spot per Raggi e Di Maio : I due avviano una cabina di regia per la Capitale: l'occasione per rilanciare l'immagine di un Movimento coeso dopo i problemi dei mesi scorsi

Roma - incontro Raggi – Di Maio. Riparte il tavolo per la Capitale. E diventa una “cabina interministeriale” : Si parte da una base minima di 2 miliardi di euro, ma stando alle istanze capitoline fin qui snocciolate il valore complessivo potrebbe superare i 10 miliardi. Con possibili effetti già nella prossima manovra finanziaria. Il primo incontro istituzionale ufficiale fra Virginia Raggi e Luigi Di Maio si traduce nella riapertura, di fatto, del tavolo per Roma interrotto prima delle elezioni per via delle “incomprensioni” fra la sindaca e l’allora ...

Bekaert chiude e delocalizza in Romania. Per Di Maio è 'un insulto allo Stato' : ... ha detto Di Maio, al termine del tavolo, ribadendo che 'loro avranno un primo sponsor negativo nel mondo che sarà il governo italiano'. 'Purtroppo - ha spiegato il ministro - su questo tavolo devo ...

L’ira di Confindustria : “Di Maio innesta la retRomarcia sul lavoro” : I grillini al potere iniziano a danneggiare pesantemente l’Italia e l’economia italiana. Ne sono convinti sia gli esponenti di Confindustria

Beppe Grillo - il fondatore arriva a Roma : grossi guai per Luigi Di Maio - come lo asfalta : L'allarme nel Movimento Cinque Stelle sulla voracità mediatica di Matteo Salvini circola impazzita ormai da giorni, anzi da poco dopo che il governo giallo-verde ha mosso i primi passi. Il terrore dei ...

Napoli - de Magistris a Roma da Di Maio e Costa : 'Sono molto soddisfatto' : ... il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il viceministro dell'Economia Laura Castelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Spadafora. Nei vari incontri si è ...

Il Tavolo Calenda per Roma adesso si chiama Tavolo Di Maio : Roma. Da un lato c’è la sindaca, sempre più in crisi di consensi e perfino, talvolta, di nervi. Dall’altro un ministro dello Sviluppo economico che ha bisogno come il pane di cose più o meno futuribili da poter annunciare, nel perenne affanno d’inseguire Salvini, e mille preoccupazioni per la giunta

Macron alza il tiro su RomaDi Maio : è il nemico numero uno : Il presidente: l’Italia non ha una crisi migratoria. Oggi il vertice. Salvini: non scontato il nostro sì

M5s - Fico contro Di MaioRaggi a processo - caos RomaGrillo contro lo strapotere di Salvini : Crescono i malumori nel Movimento 5 Stelle per lo "strapotere" di Matteo Salvini e a Roma la sindaca è sempre più in bilico Segui su affaritaliani.it

Stadio della Roma - Virginia Raggi : M5s - il piano dei fedelissimi di Luigi Di Maio per farla fuori : Mollare Virginia? I fedelissimi di Luigi Di Maio ci stanno pensando. Liberarsi della sindaca di Roma prima che trascini a fondo il movimento è diventata un'ipotesi da valutare, perché molto presto ...

Di Maio : "Stadio Roma? Raggi resta - nessuna crisi M5s"/ Video - "Ci siamo solo fidati dell'avvocato sbagliato" : Di Maio: "Stadio Roma? Raggi resta, nessuna crisi M5s". Intervento del vicepremier e Ministro del Lavoro a Coffee Break su La7: anche il tema dei migranti e dei rom.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:23:00 GMT)