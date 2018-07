Roma | c' è solo Schick Il Tottenham la travolge a San Diego

Aquilani si allena da solo a Roma : primi contatti con un club di Serie A : Secondo il giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport , Alberto Aquilani si sta allenando da solo a Roma in attesa di una nuova avventura dopo la risoluzione con il Las Palmas. primi contatti con il Frosinone che ci sta pensando.

Pallotta senza limiti : 'Non solo negli USA. Anche in Cina - India e Africa tiferanno Roma' : ROMA - ' L' International Champions Cup è una grande vetrina, ma è solo un piccolo pezzo di un puzzle '. Nel corso di un'intervista rilasciata al portale statunitense 'Fastcompany', James Pallotta ...

Via le botticelle dalle strade di Roma - solo nei parchi : Roma, 25 lug., askanews, - 'Voglio comunicarvi oggi un risultato raggiunto, un traguardo storico per la nostra città: finalmente eliminiamo dalle strade di Roma le botticelle per spostarle, nel ...

"Non sono un maestro. Quello che ho realizzato è solo merito di Roma" : Una serata tutta romana in compagnia di Carlo Verdone quella tenutasi domenica 22 luglio presso l'Isola del Cinema, sul lungotevere. Una carrellata di ricordi: dalla Sora Lella e Mario Brega, passando per Sergio Leone, fino agli aneddoti privati più divertenti.Domande, curiosità, applausi scroscianti per il regista romano, invitato a incontrare il pubblico poco prima della proiezione del suo ultimo film Benedetta follia e della sua ...

LAURA PAUSINI - CONCERTO CIRCO MASSIMO Roma/ Video : "So solo cantare - non saprei che altro fare"

Laura Pausini conquista Roma : "Ora un concerto al Colosseo! Beyoncè? A casa nostra prima gli italiani - ma solo in questo caso" : Laura Pausini regina di Roma per una sera. La corona gliel'hanno "consegnata" i 15 mila fan adoranti che si sono dati appuntamenti al Circo Massimo, per l'anteprima del Fatti Sentire Worldwide Tour (che il 26 luglio debutta a Miami e dall'8 settembre la riporterà in Italia) e per festeggiare con lei i 25 anni di carriera (si replica domani sera). Dopo tanti traguardi e successi, la Laura nazionale conquista un altro record e dopo essere ...

Roma - solo un pareggio contro l’Avellino : in gol Schick : Continua la preparazione della Roma, i giallorossi si candidano ad essere protagonisti in campionato e Champions League mentre la dirigenza lavora intensamente sul mercato per rinforzare la rosa. Nel frattempo amichevole contro l’Avellino, 1-1 il risultato finale. Apre le marcature Schick con uno splendido colpo di testa su assist di Perotti, in pieno recupero arriva il pareggio di Paghera (92′) che beffa Fuzato. Buone ...

Ragno violino - psicosi a Roma/ Un ricovero a Olbia : "Pensavo fosse solo una zanzara" : Ragno violino, scoppia la psicosi a Roma. Piccolo insetto dal morso velenoso: boom di segnalazioni soprattutto nei quartieri a sud della capitale, gravi gli effetti

Roma - “entro il 2020 la Capitale avrà la sua Area C”. Iniziano le proteste : “La giunta Raggi vuole solo far cassa” : Entro il 2020 la città di Roma avrà la sua “Area C”. Parola di Linda Meleo. L’assessora capitolina alla Mobilità, durante un’intervista a una radio Romana, ha rilanciato il progetto già esternato dal presidente della Commissione Trasporti, Enrico Stefano, nell’aprile 2017, che prevedeva l’entrata in vigore di una Congestion Charge Zone per le automobili intorno alla metà 2018. Una previsione un po’ ottimistica, evidentemente, visto che dei ...

Onu - polemica su etichette che penalizzano made in Italy. La retRomarcia : nessun voto - solo dichiarazione politica (per ora) : Le Nazioni Unite, tramite l’Organizzazione mondiale della sanità, dichiarano guerra alle malattie del terzo millennio, da quelle cardiovascolari, al diabete fino ai tumori. E lo strumento è quello della sana alimentazione. Un pericolo per i prodotti made in Italy? Prosciutto di Parma, Parmigiano reggiano e tutta una serie di cibi italiani famosi in tutto il mondo non sono sotto accusa, ma per i produttori non è ancora tempo di tirare un sospiro ...

"Non esistono solo Roma o Napoli. L'Italia è bella perché ci sono i paesi - ma nessuno li considera" : "Non siamo tutti milanesi, Romani, napoletani. L'Italia è bella perché c'è Rotondella e Napoli. C'è Roma e Pescasseroli. Bisogna riscoprire la bellezza delL'Italia interna da troppo tempo dimenticata". Tuona così Franco Arminio, poeta e scrittore, attento viaggiatore e guerriero delL'Italia marginale. Di quelL'Italia in cui abita ("sono nato a Bisaccia, in Irpinia, e non ho mai pensato di andare via") e di cui ...

Roma - Monti 'chiude' alla movida : Ztl più lunga e non solo nel weekend : Varchi elettronici accesi - o presidiati dai vigili urbani - per sei notti su sette ogni settimana, esclusa solo quella tra domenica e lunedì, e per sei ore, dalle 21 alle 3. In attesa che si ...

Suso alla Roma?/ Ultime notizie : l'attaccante del Milan potrebbe arrivare - ma solo se Alisson… : Suso alla Roma, Ultime notizie calciomercato. L'attaccante del Milan nelle mire di Monchi, ma solo se Alisson verrà ceduto a una cifra congrua, magari al Real Madrid.

Roma - Strootman su Ronaldo : 'In campionato un solo giocatore non fa la differenza' : 'Ronaldo alla Juventus è un acquisto importante per il calcio italiano, ma non è un giocatore che può fare la differenza per tutto il campionato. È più importante la squadra'. Kevin Strootman commenta ...