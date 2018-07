Roma | bimbo travolto da automobile a Castelverde | condizioni gravi

Roma - bimbo di 5 anni in bici travolto da un'auto. E' grave : E' accaduto in via Cartoceto, [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] in zona Castelverde, in periferia. Il bimbo è stato soccorso e ...

Roma - bimbo di 4 anni rischia di annegare al centro estivo. Il papà denuncia : 'L'hanno perso di vista' : Quando aveva iscritto il suo bimbo di 4 anni al centro estivo vicino casa si era raccomandato subito con gli organizzatori: 'Mio figlio non sa nuotare, non deve entrare per nessun motivo nella piscina ...

Mamma risale sul treno sbagliato : lei va a Roma - il bimbo a Genova : Disavventura a lieto fine per una donna inglese e il figlio di dieci anni che si sono riuniti in stazione a Genova dopo aver viaggiato uno verso il capoluogo ligure e l'altra alla volta di Roma.

Roma - si stacca parte di un lampione : bimbo ferito : Momenti di paura ieri mattina davanti a una scuola a Roma dove un bambino di 5 anni è stato colpito a un piede da un pezzo di lampione che si è staccato improvvisamente. E’ accaduto a piazza di Santa Costanza, nel quartiere Trieste, mentre il bimbo andava a scuola. A staccarsi uno sportellino di manutenzione, in ghisa, che lo ha centrato al piede procurandogli un grosso livido. Sul posto la polizia. Sono state effettuare verifiche sui ...

Messina - bimbo di 4 anni investito da auto in retRomarcia mentre gioca in cortile : è gravissimo : Un bimbo di 4 anni è investito da un'auto in retromarcia nel cortile di un condominio del quartiere Giostra di Messina : adesso è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva ...

Reggio Emilia - rischia di investire un bimbo in retRomarcia : rissa furibonda. Diversi feriti : Una macchina in retromarcia avrebbe rischiato di investire un bimbo in un parcheggio nella frazione Cavazzoli. I genitori si sono lamentati con il 55enne alla guida ed è finita male. Sono dovuti intervenire i poliziotti per separare i contendenti, finiti tutti al pronto soccorso.Continua a leggere