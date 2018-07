Roma | bimba nomade ferita | indagato | Avevo potenziato arma

Roma - bimba rom colpita dallo sparo : l'ipotesi dell'arma potenziata : Una perizia tecnica per stabilire se l'arma da cui è partito il colpo che nove giorni fa ha ferito la piccola Cerasela fosse stata modificata, per renderla più potente. Un accertamento che verrà fatto ...

La bimba rom ferita a Roma rischia la paralisi : “Non si escludono danni permanenti alla colonna vertebrale” : Cirasela, la bimba rom di 14 mesi ferita alla schiena a Roma , rischia la paralisi . Dopo aver scongiurato il pericolo di vita, i medici dell’ospedale Bambin Gesù non possono ancora stabilire se la bambina riuscirà a camminare, anche se le sue condizioni sono il lento miglioramento. La piccola è stata raggiunta da un colpo di pistola ad aria compressa nel pomeriggio di martedì 17 luglio, mentre era con la madre in viale Togliatti, nella ...

Rischia la paralisi la bimba rom ferita alla schiena a Roma : Resta il rischio paralisi per Cirasela , la bimba rom di 14 mesi ferita alla schiena a Roma da un colpo di pistola ad aria compressa. Un Roma no di 59 anni è indagato, si è difeso dicendo di aver ...

Rischia la paralisi la bimba rom ferita alla schiena a a Roma : Resta il rischio paralisi per Cirasela , la bimba rom di 14 mesi ferita alla schiena a Roma da un colpo di pistola ad aria compressa. Un Roma no di 59 anni è indagato, si è difeso dicendo di aver ...

Roma - bimba rom ferita da piombino : indagato 50enne : 24 luglio 2018 - Un cittadino italiano di 50 anni è stato denunciato dalle forze dell'ordine in relazione al ferimento, avvenuto martedì scorso a Roma, di una bambina rom di 13 mesi, colpita da un piombino e ancora ricoverata in ospedale in condizioni critiche.In casa dell'uomo, che avrebbe esploso il colpo dal suo balcone, gli agenti hanno rinvenuto una pistola e una carabina ad aria compressa. L'uomo, stando a quanto si è appreso, non ...