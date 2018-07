Roma | bambino di 5 anni travolto da auto mentre va in bici | è in ospedale

Emma Marrone : la cantante ha visitato il Bambino Gesù di Roma : La nota cantante salentina Emma Marrone 34 anni è ultimamente stata in visita presso la struttura ospedaliera Bambino Gesù di Roma. La bella artista, ex vincitrice di Amici, ha portato il suo abbraccio ai piccoli pazienti dell'ospedale. Emma si è trovata nella Capitale in occasione della Festa della musica di Roma. La 34enne si è rivolta ai bambini dicendo che non è certo lei a fare un regalo a loro, ma viceversa, ringraziandoli per la lezione ...