optimaitalia

: Rimborso voli #Rynair cancellati per sciopero anche oggi 26 luglio: risarcimenti e diritti dei viaggiatori… - OptiMagazine : Rimborso voli #Rynair cancellati per sciopero anche oggi 26 luglio: risarcimenti e diritti dei viaggiatori… - wordweb81 : Rimborso voli #Rynair cancellati per sciopero anche oggi 26 luglio: risarcimenti e diritti dei viaggiatori - Ryanair_IT : @maenmu Ti porgiamo le nostre più sentite scuse per la cancellazione del volo e ti ricordiamo che potrai richiedere… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Possibile ottenere ildeiper lodi ieri 25 madi26? Qualihanno i viaggiatori a causa della protesta dei lavoratori della compagnia che si è trovata costretta a cancellare oltre 600 tratte nel mondo in questo caldo periodo vacanziero? La mobilitazione sta avendo delle proporzioni davvero notee prevede un risarcimento per chi ha visto svanire il suo viaggio di piacere odi lavoro.Loche ha portato aiha come motivo principale la rivendicazione di forme contrattuali contro la precarietà dei dipendenti. Motivi più che legittimi ma di certo non mancano ipure di chi ha dovuto subire la soppressione della sua tratta con un deciso danno economico per la mancanza del raggiungimento della meta di destinazione.A cosa hanno diritto i passeggeri toccati dallo...