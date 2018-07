Riki vince il premio Radio 105 al Wind Summer Festival | video e testo Dolor de cabeza con

optimaitalia

: RT @WSF_Sanremo2018: Ecco il 1°premio della serata: @aboutriki vince il premio di @Radio105 come artista più votato grazie alla canzone #Do… - beingaroundyou : RT @WSF_Sanremo2018: Ecco il 1°premio della serata: @aboutriki vince il premio di @Radio105 come artista più votato grazie alla canzone #Do… - aboutriki_arg : RT @WSF_Sanremo2018: Ecco il 1°premio della serata: @aboutriki vince il premio di @Radio105 come artista più votato grazie alla canzone #Do… - mariluna_jesse : RT @WSF_Sanremo2018: Ecco il 1°premio della serata: @aboutriki vince il premio di @Radio105 come artista più votato grazie alla canzone #Do… -

(Di giovedì 26 luglio 2018)il105 al, edizione 2018. La canzonede, il primo singolo diin lingua spagnola con il gruppo internazionale dei CNCO si è aggiudicata ildi105, assegnato dagli ascoltati e dagli utenti del web che hanno votato di volta in volta la classifica delle migliori canzoni estive.A trionfare tra tutti i brani in gara e live in Piazza del Popolo a Roma a fine giugno per la messa in onda su Canale 5 a luglio in quattro puntate in prima serata è il nuovo brano diche lancerà il cantante nei Paesi del Latin America con l'album d'esordio Mania.Riccardo Marcuzzo - questo il nome dell'artista all'anagrafe - ha esordito ad Amici di Maria De Filippi dove ha vinto la categoria del canto dell'edizione in onda nel 2017. Secondo classificato alle spalle del ballerino Andreas Muller,ha intrapreso tournée sold out ...