Rifiuti : sindaco Canicattì - noi parafulmine - stanchi di subire diktat Regione : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – “stanchi di continuare a subire la mancanza di programmazione”, di essere “i parafulmini di tutti i problemi”. Il sindaco di Canicattì (Agrigento), Ettore Di Ventura, dà voce ai suoi colleghi e non usa giri di parole. Sul banco degli imputati c’è la Regione siciliana, all’indomani della decisione del Tar che ha accolto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza ...

Sardegna - il sindaco di Cuglieri vieta cibo e bibite in spiaggia : “Troppi Rifiuti” : L’amministrazione comunale di Cuglieri, in provincia di Oristano, ha deciso di risolvere il problema dei rifiuti abbandonati sull’arenile multando chi verrà sorpreso a consumare cibo o bevande sulla spiaggia della borgata di S'Archittu. Il sindaco: “Situazione insostenibile, questi comportamenti non sono accettabili. D'ora in poi chi sbaglia paga”.Continua a leggere

Sardegna : troppi Rifiuti - sindaco vieta di mangiare e bere in spiaggia : La decisione del primo cittadino di Cuglieri (Oristano) per salvaguardiare "il monumento naturale di S'Archittu". Ai trasgressori multe fino a 500 euro

Appalti sui Rifiuti : disposto il divieto di dimora per un sindaco in Calabria : Articolo aggiornato alle ore 12,00 del 17 luglio 2018. È stata disposta la misura del divieto di dimora nel territorio del Comune amministrato e di quello di Corigliano-Rossano per il sindaco di ...

Appalti sui Rifiuti : arrestati sindaco e imprenditori in Calabria : Il sindaco di Cariati, in provincia di Cosenza e alcuni imprenditori e funzionari pubblici sono stati arrestati per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. I finanzieri ...

"Ama's Got Talent" : 'reality' di Virginia Raggi sui Rifiuti/ Video - sindaco di Roma "seleziona" i dipendenti : 'Ama's Got Talent': il reality lanciato da Virginia Raggi per scovare i dipendenti della municipalizzata dei rifiuti. sindaco di Roma 'seleziona'..

Cerignola - emergenza Rifiuti nel Foggiano : strade invase dalla spazzatura e roghi nella notte. Il sindaco : “Serve l’esercito” : L’odore nauseabondo dei rifiuti sparsi per le strade del centro città si alterna all’acre dei fumi dei roghi notturni. Siamo a Cerignola, nel Foggiano, dove si sta consumando un’emergenza rifiuti che coinvolge diversi centri del nord della Puglia, diventata insostenibile in questi ultimi giorni. I cumuli di immondizia sono ovunque. I cittadini depositano i sacchetti davanti ai cassonetti che ormai non si distinguono ...

Sindaco - predecessore e capo della polizia municipale arrestati nel Napoletano : peculato e frodi negli appalti sui Rifiuti : Un terremoto giudiziario che getta ombre, ancora una volta, sull’amministrazione di Grumo Nevano (Napoli). I finanzieri di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del primo cittadino Pietro Chiacchio (già ai domiciliari dopo l’arresto dello scorso anno e sotto processo per corruzione), dell’ex Sindaco Vincenzo Brasiello, attualmente responsabile dei procedimenti per il ...

