Ricostruzione post-sisma | atti illegittimi | Regione chiamata a pagare contributi per

Finanziamenti per la Ricostruzione post sisma - il Consiglio di Stato annulla gli atti della Regione : I provvedimenti definiti illegittimi, per l'assenza di criteri di priorità nell'assegnazione dei fondi. Confermata la sentenza del Tar CAMPOBASSO. ricostruzione post-sisma, con sentenze numero 4248, ...

Abruzzo - Ricostruzione post sisma - Mazzocca : “Rimborsati ai Comuni oltre 700mila euro” : L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016/2017 ha rimborsato ai Comuni del cratere oltre 700.000 euro per le maggiori spese dovute al personale. Lo ha annunciato il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, Sovrintendente all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR). Con nota del 13 luglio il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, Marcello D’Alberto, ha reso noto ai Comuni interessati di aver provveduto al rimborso per ...

Proposta di Martina a Bersani per la Ricostruzione di un nuovo centrosinistra : I primi confronti politici all'interno del PD per arrivare uniti all'assemblea nazionale del 7 luglio a Roma, per la elezione di Martina a segretario del Partito. Si tratterà di una nomina con un ordine del giorno che ne stabilirà la durata: scadenza alla data del congresso del partito. Nell'area vicino a Matteo Renzi vi sono discordanze di vedute. Alcuni preferirebbero, sin da subito, fissare una data prima delle elezioni europee; mentre altri ...

Terremoto Centro Italia - Ricostruzione post sisma : approvate tre ordinanze : Ieri pomeriggio il Sottosegretario Regionale d’Abruzzo Mario Mazzocca, accompagnato dal Direttore Ing. D’Alberto, ha partecipato alla riunione della “Cabina di Coordinamento per la ricostruzione post sisma 2016/17” presso gli Uffici del Commissario Straordinario di Palazzo Chigi a Roma. Nel corso della seduta sono stati approvati tre importanti provvedimenti: 1) Ordinanza “sisma-Bonus”, che disciplina i ...

Terremoti : la Ricostruzione post sisma costa 3 miliardi l’anno in Italia : In Italia si stima che il costo delle ricostruzioni post-sisma degli ultimi 50 anni sia stato pari a circa 3 miliardi all’anno (oltre 4 se si considerano anche i danni dovuti a frane e alluvioni): il dato è emerso dal convegno del Calre sulle calamità naturali, tenutosi a L’Aquila in occasione della riapertura del palazzo dell’Emiciclo. Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio ha ...