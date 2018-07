Richiedenti asilo | l allarme di associazioni e Ong ' Il taglio dei costi creerà più

Richiedenti asilo - l'allarme di Ong e associazioni : "Il taglio dei costi aumenterà tensioni e conflitti tra migranti e italiani" : Critiche alla direttiva Salvini sull'accoglienza (servizi per l'integrazione solo a chi ha ottenuto lo status). Il prefetto Morcone, ex capo di gabinetto del Viminale: "La situazione peggiorerà per tutti: lo straniero resterà isolato nei centri, senza fare nulla"

La Commissione Ue avvia procedura d’infrazione contro l’Ungheria : “Non ha mai accolto Richiedenti asilo” : La Commissione Europea ha deferito l'Ungheria alla Corte di Giustizia Ue per non aver rispettato la legge per la ripartizione dei richiedenti asilo e ha inoltre avviato una procedure di infrazione per la legge "Stop Soros" approvata al fine di criminalizzare le attività a sostegno dei richiedenti asilo.Continua a leggere

Serracchiani a Salvini : "Attuare il piano ricollocamenti dei Richiedenti asilo per il Fvg" : 'Il Ministro dell'Interno attui urgentemente un piano di ricollocamenti per il Friuli Venezia Giulia: prenda in considerazione anche gli arrivi via terra, come avvenuto già in passato, operando in ...

Salvini : 'Diciotti? Nessuno scontro - ma tiro dritto. Entro l'estate taglio ai fondi per Richiedenti asilo' : Dopo l'intervento di Sergio Mattarella a favore dello sbarco degli immigrati dalla Diciotti, Matteo Salvini scaccia le ricostruzioni secondo le quali ci sarebbe stato uno scontro con il Quirinale o ...

Migranti - Fico : 'Su Richiedenti asilo si rispetti la legge' : 'Per i richiedenti si deve rispettare la legge. La legge è chiara e le commissioni territoriali faranno e fanno il loro lavoro'. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, rispondendo alla ...

Roma sempre più degradata : ora i Richiedenti asilo rovistano nei cassonetti : È il rovistaggio l'attività principale dei migranti ospiti del centro di accoglienza di via Giorgio Grappelli a Ponte di Nona, nella periferia Est della Capitale.A denunciarlo sono i residenti del quartiere, che sempre più spesso si ritrovano con i cassonetti passati al setaccio dai migranti nel tentativo di recuperare oggetti da vendere nei mercatini nella zona. Un sistema mutuato dai nomadi, che ha conquistato anche i rifugiati, che trovano in ...

Perugia - blitz antidroga della Polizia : arrestati 25 stranieri - tra i pusher anche Richiedenti asilo : Avevano scelto il parco cittadino della Verbanella a Perugia come luogo dove spacciare droga ma sono stati incastrati dalla Polizia di Stato che li ha scoperti bloccando il loro business: i pusher, 25,...

Perugia - 25 fermi per spaccio : "Molti erano Richiedenti asilo" : Roma, 6 lug., askanews, - A Perugia la polizia ha concluso un'operazione antidroga nei confronti di 25 stranieri, fermati con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti: "In molti casi", precisa la ...

Salvini - stretta sui Richiedenti asilo. Più rigore su tempi e numeri : 'Ma non cambieranno per donne incinte e bimbi' : Lo prevede una circolare del Viminale inviata ai prefetti per 'motivi umanitari'. L'obiettivo, secondo il ministro dell'Interno, è 'dare accoglienza a chi veramente scappa dalle guerre ed evitare ...

Roma. Richiedenti asilo : proseguono i percorsi di inclusione sociale : E’ terminata con successo la prima esperienza di volontariato in cui sono stati coinvolti 28 Richiedenti asilo che, tramite la

Usa - giudice federale ordina lo stop alla detenzione a tappeto dei Richiedenti asilo : Dopo il via libera della Corte suprema al ' travel ban ', la battaglia legale , oltre che politica, sui migranti va avanti senza esclusione di colpi negli Stati Uniti. Un giudice federale del ...

Migranti - la Germania fa sul serio Richiedenti asilo bloccati ai confini Merkel stringe accordi con 14 paesi : Angela Merkel ha definito accordi con 14 paesi per il ritorno rapido dei Migranti che cercando di entrare in Germania. Il governo tedesco aveva annunciato il raggiungimento di un accordo con Spagna e Grecia... Segui su affaritaliani.it