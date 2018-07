Ricerca | Unipd | 15enni a rischio gioco d’azzardo

sportfair

: MASTER DI I LIVELLO OnLine : Metodologia della ricerca in nutrizione Direttore Prof. Paolo Spinella… - ubesppadova : MASTER DI I LIVELLO OnLine : Metodologia della ricerca in nutrizione Direttore Prof. Paolo Spinella… - IlBoLive : RT @UniPadova: #Tumori infantili: nuove strategie per il #rabdomiosarcoma grazie ad uno studio europeo coordinato da #Unipd> su @IlBoLive #… - adrimarcotulli : RT @UniPadova: Su @RadioBue intervista al Alice Brombin dottoressa di #ricerca #unipd che studia la realtà degli #ecovillaggi in Italia, ht… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Padova, 26 lug. (AdnKronos) – Quindicenni adi diventare giocatori d’azzardo patologici a causa della disparità di reddito familiare in classe. Il recente studio di Natale Canale, Alessio Vieno e Michela Lenzi dell’Università di Padova dal titolo ‘Relative deprivation and disordered gambling in youths” pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health ha infatti evidenziato come ildi diventare un giocatore d’azzardo patologico in adolescenza aumenta se si studia in classi con accentuate disparità economiche. Un quindicenne che vive in una famiglia più povera (rispetto ai compagni di classe che vivono in famiglie più ricche) ha quasi 7 volte in più la probabilità di diventare un giocatore d’azzardo ae problematico.Secondo i dati relativi al 2016 riportati dall’Ufficio statistico dell’Unione ...