Ricerca | Unipd | 15enni a rischio gioco d’azzardo 2

sportfair

: MASTER DI I LIVELLO OnLine : Metodologia della ricerca in nutrizione Direttore Prof. Paolo Spinella… - ubesppadova : MASTER DI I LIVELLO OnLine : Metodologia della ricerca in nutrizione Direttore Prof. Paolo Spinella… - IlBoLive : RT @UniPadova: #Tumori infantili: nuove strategie per il #rabdomiosarcoma grazie ad uno studio europeo coordinato da #Unipd> su @IlBoLive #… - adrimarcotulli : RT @UniPadova: Su @RadioBue intervista al Alice Brombin dottoressa di #ricerca #unipd che studia la realtà degli #ecovillaggi in Italia, ht… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) (AdnKronos) – I due studi analizzano un campione di 20.791 studentiitaliani (dati raccolti all’interno del sistema di sorveglianza nazionale Health Behaviour in School-aged Children). Dall’analisi emerge come le diseguaglianze economiche, sia in un contesto più ampio di regione sia in uno più ristretto di classe scolastica, spingono all’azzardo i giovani. In regioni con maggiori livelli di diseguaglianze di reddito (dove i redditi non sono uniformemente ripartiti su tutta la popolazione) si gioca di più e con maggiore problematicità rispetto alle regioni con una più equa distribuzione dei redditi. Per esempio, se in Campania, Calabria e Sicilia quasi un quindicenne su due ha giocato d’azzardo almeno una volta nella vita (e uno su dieci è già ao problematico), in regioni come la Val d’Aosta e nella provincia di Trento circa uno ...