Ricerca : Unipd - 15enni a rischio gioco d'azzardo (3) : (AdnKronos) - "In definitiva - dice il professor Alessio Vieno del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova - lo studio conferma che l’assunzione di comportamenti problematici in relazione al gambling è fortemente associata alle diseguaglianze econo

Ricerca : Unipd - 15enni a rischio gioco d'azzardo : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - Quindicenni a rischio di diventare giocatori d'azzardo patologici a causa della disparità di reddito familiare in classe. Il recente studio di Natale Canale, Alessio Vieno e Michela Lenzi dell’Università di Padova dal titolo “Relative deprivation and disordered gambling

Ricerca : Unipd - 15enni a rischio gioco d’azzardo : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – Quindicenni a rischio di diventare giocatori d’azzardo patologici a causa della disparità di reddito familiare in classe. Il recente studio di Natale Canale, Alessio Vieno e Michela Lenzi dell’Università di Padova dal titolo ‘Relative deprivation and disordered gambling in youths” pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health ha infatti evidenziato come il rischio ...

Ricerca : Unipd - 15enni a rischio gioco d’azzardo (2) : (AdnKronos) – I due studi analizzano un campione di 20.791 studenti 15enni italiani (dati raccolti all’interno del sistema di sorveglianza nazionale Health Behaviour in School-aged Children). Dall’analisi emerge come le diseguaglianze economiche, sia in un contesto più ampio di regione sia in uno più ristretto di classe scolastica, spingono all’azzardo i giovani. In regioni con maggiori livelli di diseguaglianze di ...

Ricerca : Unipd - 15enni a rischio gioco d’azzardo (3) : (AdnKronos) – “In definitiva – dice il professor Alessio Vieno del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova – lo studio conferma che l’assunzione di comportamenti problematici in relazione al gambling è fortemente associata alle diseguaglianze economiche che possono essere percepite dagli studenti, delineando una sorta di tendenza nei giovani di credere ...

Sindone : Ricercatori Unipd - 'scoperta' dubbia e poco documentata - 3 - : AdnKronos, , Adnkronos, 'In riferimento all'autenticità della Sindone, la scienza seria non ha ancora smentito la tesi per cui la Sindone ha avvolto il corpo di Cristo dopo la sua morte, ma i media ora riportano che i due autori, con i risultati ottenuti, a nostro parere ...

Sindone : Ricercatori Unipd - 'scoperta' dubbia e poco documentata (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "In riferimento all’autenticità della Sindone, la scienza seria non ha ancora smentito la tesi per cui la Sindone ha avvolto il corpo di Cristo dopo la sua morte, ma i media ora riportano che i due autori, con i risultati ottenuti, a nostro parere assai limitati dal punto

Sindone : Ricercatori Unipd - 'scoperta' dubbia e poco documentata (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il prof. Gianmaria Concheri, docente di Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale, Dipartimento Icea, Unipd. e il prof. Giulio Fanti, docente di Misure Meccaniche e Termiche presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Uninpd, sottolineano quindi "Come docenti di