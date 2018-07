REPO MEN Su Italia Uno il film con Jude Law e Forest Whitaker oggi | 26 luglio 2018

Ricerca - l’editing genetico degli embrioni ‘moralmente accettabile’ : REPOrt in GB : Un importante ente di bioetica britannico mette nero su bianco una cauta apertura alla possibilità di alterare il Dna in embrioni umani. E nel Paese si infuoca il dibattito sull’opportunità di seguire, seppur in futuro e in determinate condizioni, una simile strada. A innescare la miccia è un report in cui il Nuffield Council of Bioethics afferma che cambiare il Dna di un embrione potrebbe essere “moralmente ammissibile” se ...

Qualitel : Angela - Sanremo - REPOrt al top del gradimento : Sono arrivati i dati del monitoraggio sulla qualità percepita dai telespettatori sintonizzati sul servizio pubblico radiotelevisivo effettuato da Gfk per conto dell'azienda radiotelevisiva di Stato ed i motivi per sorridere per l'attuale governance della tv pubblica (in attesa di essere rinnovata) ci sono tutti.Si parte dall'ottimo 8,5 di gradimento (scala da uno a dieci) per La penisola dei tesori di Alberto Angela, ma ottiene un buon 7,7 ...

Engagement REPOrt : gli azionisti attivi premono sull'etica : ... che ci sprona ad essere sempre più protagonisti nel mondo della finanza sostenibile e responsabile'. Ricevi aggiornamenti su Advisory Lasciaci la tua e-mail:

Gli Stati Uniti hanno fatto i pREPOtenti in materia di allattamento : Secondo il New York Times, all'ultima grande assemblea dell'OMS si sono comportati in modo ricattatorio per difendere gli interessi delle multinazionali del latte in polvere The post Gli Stati Uniti hanno fatto i prepotenti in materia di allattamento appeared first on Il Post.

L'Ucraina e la guerra dimenticata. Il REPOrt - promemoria - della Carnegie : Però, de Waal nelle sue considerazioni va oltre questo aspetto e analizza entrambi i lati, sostenendo che non c'è nessuna intenzione politica, almeno al momento, di rispettare gli accordi di Minsk, ...

USA - licenziamenti in aumento a giugno - REPOrt Challenger : Teleborsa, - Aumentano i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di giugno. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 37.202 ...

Clima - REPOrt : la Grande Barriera Corallina a rischio sbiancamento ogni 2 anni : La Grande Barriera Corallina australiana potrebbe subire sbiancamenti di massa dei coralli ogni due anni entro il 2034 a meno che le emissioni di gas serra non vengano ridotte drasticamente: lo ha reso noto un rapporto del Climate Council, organizzazione non profit australiana. “Entro il 2034 le temperature oceaniche estreme che hanno portato agli eventi di sbiancamento del 2016 e del 2017 potrebbero verificarsi ogni due anni. Un ...

Tutti i valori e i dati fisici di Chris Froome : come ha vinto il Giro d’Italia? Il REPOrt del Team Sky tra alimentazione - potenza - battiti cardiaci : Chris Froome andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva al Tour de France: da sabato 7 luglio il britannico vorrà essere assoluto protagonista sulle strade transalpine e cercherà di realizzare la mitica doppietta dopo essersi imposto al Giro d’Italia poco più di un mese fa. Il Team Sky ha deciso di consegnare alla BBC alcuni dati del proprio capitano in merito alle sue prestazioni alla Corsa Rosa, informazioni importanti che ci ...

Migranti - Giuseppe Conte dopo il Consiglio europeo : “Siamo stati un po’ pREPOtenti. Emmanuel Macron era stanco - lo smentisco” : Al termine del Consiglio europeo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ammette di essere stato "un po' prepotente" durante il vertice con gli altri capi di Stato. Sulla questione dei centri d'accoglienza è scontro con Macron. Per il presidente francese riguardano solo i paesi d'approdo, ma Conte: "Macron era stanco, lo smentisco".Continua a leggere

Usa - sparatoria in giornale nel Marylan : almeno 5 morti. Media : “Preso sospetto”. REPOrter : “Sentivo killer ricaricare l’arma” : sparatoria nella sede di un giornale ad Annapolis, in Maryland, non lontano da Washington. La polizia parla di almeno cinque morti tra le persone colpite e diversi feriti. Stando alle prime indicazioni, la sparatoria ha avuto luogo nella redazione del Capital Gazette, un’importante pubblicazione locale fondata nel 1884 e di proprietà dello stesso gruppo che pubblica il Baltimore Sun, il giornale che per primo ha dato la notizia.Lo sceriffo della ...

Save the Children - il REPOrt choc : 1 - 2 miliardi di bimbi gravemente minacciati da guerre e povertà : Save the Children, il report choc: 1,2 miliardi di bimbi gravemente minacciati da guerre e povertà Nel mondo più della metà dei bambini – 1,2 miliardi – è gravemente minacciato da povertà, conflitti armati o discriminazioni di genere. Il Niger è il Paese dove i minori corrono i rischi maggiori; Singapore e Slovenia quelli più […] L'articolo Save the Children, il report choc: 1,2 miliardi di bimbi gravemente minacciati da guerre e povertà ...

