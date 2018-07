Renzi | bufale su aereo di Renzi dimostrano che son disperati

Renzi : l’aereo non è mio - parlano di bufale perché disperati : Roma – “Quando tornano su bufale come “l’aereo di Renzi ” significa che sono disperati : quell’aereo non era per me ma per le missioni internazionali delle imprese. Io non ci ho mai messo piede. Di Maio ha scritto un decreto che licenziera’ 80mila persone: parli di quello, non delle bufale ”. Lo dice Matteo Renzi , su twitter, replicando ai Cinque stelle e al governo che vuol disdire il contratto ...

