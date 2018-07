Regione Lombardia | balzo in avanti verso l' autonomia

Legionella - tre morti a Bresso : allarme in Lombardia/ “Forse positivo uno dei campionamenti” : la Regione frena : allarme Legionella a Milano, già 2 vittime e 17 casi accertati nella zona di Bresso. Controlli a campione sull'acqua potabile, ma ancora non è stata individuata la fonte(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 23:00:00 GMT)

Lombardia : da Regione 1mln per danni alluvioni Bergamo e Sondrio : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Ammontano a un milione di euro i nuovi fondi che Regione Lombardia ha destinato ai Comuni delle province di Bergamo e Sondrio colpite dalle eccezionali piogge del giugno 2016, che si vanno ad aggiungere a quanto già stanziato nel 2017 per provvedere a tutta una serie di

Mafia - in Lombardia nessuno la nega più : uno studio pagato dalla Regione racconta le metastasi provincia per provincia : Non c’era, ora è una metastasi diffusa in tutta la Regione. Eccola qui la Mafia al Nord. Il ritratto, provincia per provincia, arriva proprio da Regione Lombardia, cioè dalle stesse sale dove – solo pochi anni fa – s’era levato energico, risoluto e sdegnato il diniego dell’allora governatore (e già ministro degli Interni) Roberto Maroni: “La Mafia al Nord non esiste”. Era il 2010 e dopo sei anni proprio qui, e proprio grazie ai ...

Lombardia : F.Sala - Regione protagonista a Campus Party - investire su futuro : Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Al via, tra poche ore, Campus Party, il festival internazionale dedicato alla tecnologia, all'innovazione e alla creatività realizzato in collaborazione con Regione Lombardia. Fino a domenica prossima, 22 luglio, presso l'area espositiva di Rho Fiera Milano, la 'cinque

Verbano-Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia : la Cassazione dà l’ok al referendum sul cambio di Regione : Saranno i cittadini del Verbano-Cusio-Ossola a decidere se la loro Provincia dal 2019 farà ancora parte del Piemonte (come successo dal 1992 e ancora prima come parte della provincia di Novara) o se integrare la Regione Lombardia, diventandone la tredicesima amministrazione provinciale. Il via libera è arrivato nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato legittimo il referendum a sostegno del cambio di Regione della piccola ...

Tpl : Regione Lombardia stanzia 18 - 7 mln per nuovi autobus : Milano, 16 lug. , AdnKronos, La Regione Lombardia stanzierà oltre 18,7 milioni di euro per cofinanziare l'acquisto di circa 145 nuovi autobus da destinare al trasporto pubblico locale. Lo prevede una ...

Lombardia : da Regione e Anaci vademecum per contrastare furti in casa : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – ‘Attenzione ai ladri 2.0′. E’ l’appello lanciato dall’assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione della Regione Lombardia Riccardo De Corato e dall’Anaci-associazione degli amministratori di condominio, nell’ambito di un confronto mirato a creare una collaborazione e sinergie su temi di comune interesse, sottolineando come, con l’avvicinarsi del ...

Lombardia : da Regione e Anaci vademecum per contrastare furti in casa (2) : (AdnKronos) - Altri accorgimenti, "più classici, condivisi con Anaci", aggiunge De Corato, sono quelli di "non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere, chiedendo magari ai vicini di casa di ritirarla, evitare che gli addetti alle pulizie lascino arrotolato lo zerbino e chiudere sempre

Regione Lombardia - in consiglio la commemorazione di Ettore Albertoni : Infatti, una profonda conoscenza dei temi del federalismo e dell'autonomia ha sempre alimentato la sua azione politica, intesa come ricerca del bene comune, da costruire partendo dai territori, dall'...

Caso Englaro - la Regione Lombardia risarcisce il papà di Eluana per il rifiuto di eseguire la sentenza : La Giunta regionale lombarda ha infatti deliberato giovedì il prelievo di 164.453 euro dal fondo rischi contenzioso legale per chiudere la vertenza con la famiglia. Nel 2008 la giunta Formigoni si era rifiutata di eseguire la sentenza

La Lombardia cesarà la prima Regione a censire i rom : (Foto: flickr.com / luciano) La regione Lombardia sarà la prima a censire i rom, sinti e camminanti, in linea con quanto auspicato dal ministro degli Interni e vicepremier Matteo Salvini. Il 3 luglio il Consiglio regionale ha approvato la mozione sottoposta da Silvia Sardone (Fi) con 39 voti favorevoli, 31 contrari e un astenuto. Come da procedura ora mozione dovrà sottostare al parere della Giunta regionale. Forza Italia chiede la chiusura ...