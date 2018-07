Rallentamento adv | scandali e Ecco i mali oscuri di Facebook

affaritaliani

(Di giovedì 26 luglio 2018) Dopo aver sfiorato una perdita del 25% nell'after hours di ieri, il titolooggi lascia sul terreno circa il 20% nella seduta regolare di Wall Street, brucianddo 120 miliardi di dollari di capitalizzazione e riducendo di oltre 15 miliardi la ricchezza del suo fondatore, Mark Zuckerberg (non piangete, gli restano oltre 70 miliardi). Il motivo è legato a una trimestrale deludente e al "warning" sulla crescita, destinata a rallentare ulteriormente sia per glie le successive norme (Gdpr) varate in Europa a difesa della privacy, sia per la crescita meno vivace della raccolta pubblicitaria. In calo anche gli utenti sui mercati più "ricchi" come Usa, Canada ed Europa. Il buon andamento sui mercati emergenti e il successo crescente di altre app come Whatsapp, Instagram e Messanger, ancora poco redditizie, non basta a tranquillizzare gli ...