Rai | acquisisce l’Archivio di Vito Liverani Rpt

(Di giovedì 26 luglio 2018) Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Gli oltre **tre** milioni di documenti tra negativi, diapositive e stampe che fanno parte dell’Archivio di, fotografo che ha fatto la storia del fotogiornalismo ed è stato il primo in Italia ad aprire una agenzia fotografica sportiva, la Omega Fotocronache, sono stati acquisiti da Rai Teche che si dota così di un patrimonio iconografico di grandissimo valore. Una scelta, quella di cedere proprio alla Rai il lavoro di una vita, che si spiega con la convinzione che l’opera non solo non verrà dimenticata, ma che sarà conservata anche attraverso una importante attività di digitalizzazione e restauro. In passatoaveva avuto proposte per cedere il proprio archivio. “Un signore – racconta – è venuto e mi ha offerto 170mila euro per questo archivio. Vorrebbe comperarlo per fare mostre fotografiche, ma ...