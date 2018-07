askanews

: Raggiunta una tregua tra Stati Uniti e Ue sui #dazi - askanews_ita : Raggiunta una tregua tra Stati Uniti e Ue sui #dazi - ciaspolenet : RT @Ciclowebnet: Raggiunta #Caldaro, poi, chi ama le salite può affrontare il passo della #Mendola. A nord della città invece si eleva l'a… - severomagiusto : RT @Ciclowebnet: Raggiunta #Caldaro, poi, chi ama le salite può affrontare il passo della #Mendola. A nord della città invece si eleva l'a… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) New York, 26 lug., askanews, - Un impegno per arrivare a 'zero, zero barriere e zero sussidi su prodotti industriali non automobilistici'. E' quello siglato ieri tra glidi Donald ...