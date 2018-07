Rafael Nadal | ' 2 mesi fa Djokovic un disastro | dicevano'

Rafael Nadal e il comunicato stampa che tranquillizza i suoi tifosi : L'entry list di quest'anno è in ogni caso una delle più entusiasmanti di sempre, con il numero uno del mondo Rafael Nadal, il campione di Wimbledon Novak Djokovic, Milos Raonic e Denis Shapovalov'. .

Rafael Nadal : 'Non posso dire che la mia rivalità con Djokovic è grandiosa' : 'Non posso analizzarla perché sono parte di questa rivalità' , ha affermato il numero uno del mondo. 'Immagina se venissi qui e dicessi che è fantastica per il tennis. Sarebbe molto arrogante da ...

Tennis - Ranking ATP (16 luglio) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership. Djokovic nella top10 - Fognini n.1 italiano : Rafael Nadal rafforza la propria leadership nel Ranking ATP dopo il torneo di Wimbledon. Lo spagnolo, approfittando dell’inattesa sconfitta di Roger Federer nei quarti di finale contro il sudafricano Kevin Anderson (finalista ai Championships), ha portato a oltre 2000 punti il vantaggio sul rossocrociato. Un tesoretto che renderà arduo al fenomeno di Basilea, numero due del mondo, ritrovare la vetta della graduatoria. Chi può sorridere è ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato - sconfitto Rafael Nadal al quinto set! Che Finale con Kevin Anderson : Novak Djokovic è tornato nell’Olimpico dei grandi: il serbo ha conquistato l’accesso alla Finale di Wimbledon 2018 e domani affronterà il sudafricano Kevin Anderson per conquistare il quarto sigillo sull’erba londinese. Il serbo ha sovvertito i pronostici della vigilia e ha sconfitto Rafael Nadal per 3-2 (6-4, 3-6 7-6(9), 3-6, 10-8) al termine di una partita drammatica spalmata su due giorni: iniziata ieri in serata dopo ...

Novak Djokovic ha battuto Rafael Nadal e si è qualificato per la finale di Wimbledon : Il tennista serbo Novak Djokovic ha battuto lo spagnolo Rafael Nadal in cinque set e si è qualificato per la finale maschile del torneo di Wimbledon. La partita, che era stata sospesa ieri al termine del terzo set a causa di The post Novak Djokovic ha battuto Rafael Nadal e si è qualificato per la finale di Wimbledon appeared first on Il Post.

Rafael Nadal-Novak Djokovic - semifinale Wimbledon 2018 : data - programma - orario d’inizio e tv : Rafael Nadal si è qualificato alle semifinali di Wimbledon 2018. Il numero 1 del mondo ha dovuto sudare tantissimo per sconfiggere Juan Martin Del Potro: lo spagnolo, sotto 1-2, è riuscito però a rimontare l’argentino e a guadagnarsi il passaggio del turno nel terzo Slam stagionale. Il mancino di Manacor ora se la dovrà vedere con Novak Djokovic in quella che sembra essere una finale anticipata visto che Roger Federer è stato ...

Wimbledon 2018 - oggi in campo Roger Federer e Rafael Nadal. Gli orari dei loro incontri e come vederli in tv : oggi è il giorno del Manic Monday a Wimbledon. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Non fanno eccezione i due grandi rivali del tabellone femminile Roger Federer e Rafael Nadal, giunti alla seconda settimana dei Championships in scioltezza. Lo svizzero darà il via al programma del ...

Wimbledon 2018 - analisi tabellone maschile : ostacolo Raonic per Roger Federer. Rafael Nadal tra Del Potro e Djokovic : Si è chiusa la prima settimana di Wimbledon. Rispetto al tabellone femminile (dove è rimasta solo Pliskova tra le prime dieci teste di serie), in quello maschile i grandi favoriti sono rimasti ancora tutti in corsa, ad eccezione di Marin Cilic e Alexander Zverev, che sono sicuramente le sorprese negative tra gli uomini di questa edizione dei Championships. La cosa importante, però, è quella che Roger Federer e Rafael Nadal hanno raggiunto gli ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Fabio Fognini vuole gli ottavi di finale - torna Rafael Nadal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di Wimbledon. Un day-6 che vedrà nuovamente protagonista Rafael Nadal. Lo spagnolo aprirà il programma sul Centrale e affronterà il giovane australiano Alex De Minaur in un match che può nascondere qualche insidia per il numero uno del mondo. In casa Italia è il giorno di Fabio Fognini, che cerca la qualificazione agli ottavi di finale, affrontando il ceco Jiri Vesely. Il cammino ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone maschile (3 luglio). Sul velluto Rafael Nadal - avanzano tre italiani : Va in archivio la seconda giornata del torneo di Wimbledon: tra gli uomini si è giocato il primo turno della parte bassa del tabellone. L’unico nome di rilievo a saltare è quello dell’austriaco Dominic Thiem, che si ritira, quando era già sotto di due set, nell’incontro con il cipriota Marcos Baghdatis. avanzano in tre set l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic, mentre oggi gli italiani a passare il turno sono ...

Pronostico Dudi Sela vs Rafael Nadal - Wimbledon 3-7-2018 e Analisi : Wimbledon 2018, primo turno singolo, Analisi e Pronostico di Dudi Sela-Rafael Nadal, martedì 3 luglio. Dudi Sela–Rafael Nadal, martedì 3 luglio 2018. Dopo il sorteggio dei tabelloni maschile e femminile ha preso ufficialmente il via Wimbledon 2018, in programma dal 2 al 15 luglio. Sui campi in erba dell’All England Club di Londra, si sfideranno i migliori giocatori del mondo. Come arrivano Sela e Nadal? C’è attesa di ...

Wimbledon 2018 : Rafael Nadal ed un cammino incrociato con Marco Cecchinato e Fabio Fognini : Sarà un’Italia da record a Wimbledon, perchè mai nella storia dei Championships ci sono stati nove azzurri presenti nel tabellone principale dello Slam londinese. Un risultato veramente eccezionale e che certifica l’ottimo stato di forma del tennis maschile italiano, che ha ottenuto grandi risultati in questa stagione e che ha saputo anche rinnovarsi con la scoperta di tanti giovani che sono già presenti con una certa frequenza nel ...

Tabellone Wimbledon 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Verso una finale tra Roger Federer e Rafael Nadal? : Sono stati sorteggiati i tabelloni principali di Wimbledon 2018. Ecco tutti gli accoppiamenti del main draw maschile e femminile. QUESTO IL Tabellone MASCHILE Federer-Lajovic Lacko-Bonzi Karlovic-Youzhny Struff-L. Mayer Mannarino-Garin R. Harrison-Carballes Baena Garcia ...

Tennis - ATP Ranking (25 giugno) : Rafael Nadal torna in vetta - Fabio Fognini il numero uno italiano : La sconfitta nella finale di Halle (Germania) costa caro allo svizzero Roger Federer. L’elvetico, ko contro il croato Borna Coric, perde infatti la vetta del Ranking a vantaggio del suo amico/rivale Rafael Nadal. Lo spagnolo, a riposo dopo l’undicesima vittoria del Roland Garros, riprende lo scettro avendo però appena 50 punti di vantaggio su Roger. Da segnalare poi lo scambio di posizioni tra Marin Cilic, ora numero cinque, ed il ...