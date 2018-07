Radicali | sgombero Camping River sono violazione dei diritti umani

romadailynews

(Di giovedì 26 luglio 2018) Roma – “Siamo stati tutta la mattina fuori dal, appena sgomberato in seguito a un’ordinanza del Comune”. Cosi’ in una nota Riccardo Magi, deputato di +Europa e segretario diItaliani, e Alessandro Capriccioli, consigliere regionale di +Europanel Lazio. “Ancora adesso- prosegue Magi- le persone, tra cui moltissimi bambini anche di pochi mesi e alcuni malati,ammassate fuori dal campo, sotto un sole insopportabile, dopo essere stati cacciate dalle loro case senza che sia riscontrabile alcuna attivita’ di programmazione per assicurare a tutti una soluzione alternativa adeguata. Non e’ dato sapere quanti fossero gli ospiti delal momento dello, ne’ a quanti di loro sia stata offerta una soluzione abitativa, ne’, infine, di che tipo siano queste soluzioni: in piu’ di tre ore ...