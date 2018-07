Quattro chiacchiere con Lee Mather | Game Director di F1 2018 - intervista

eurogamer

: Tantissime le novità tecniche #intervista - Eurogamer_it : Tantissime le novità tecniche #intervista - Bomba2H : @Populista_NO_UE Il tesoro è ancora lì. Le idee sono invece in balia del tempo e dell'oblio. Questa mattina il piac… - thel0uvre : harry vieni a venezia pls ti offro un gelato e ci facciamo quattro chiacchiere -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Nel corso della presentazione dell'imminente F1, abbiamo avuto occasione di sederci a un tavolo e scambiarecon Lee, grandissimo appassionato del settore e direttore dell'ultima esperienza simulativa dedicata alla Formula 1. Lee è molto affezionato al progetto: attentissimo ai feedback dell'utenza, cerca costantemente un filo diretto con il pubblico nel tentativo di trarre consigli e ispirazione.Con noi, si è comportato proprio in questo modo: concentrato sul nostroplay, non mancava di domandarci cosa pensassimo del feeling e di consigliarci costantemente, fiero della sua creatura e volenteroso di mostrarla al mondo. Vi ricordiamo che F1uscirà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 24 agosto; nell'attesa, ecco tutto quello che Lee ha deciso di raccontarci.Euror: Ciao Lee, e benvenuto su Euror.it. Cosa ci racconti? Qual è la nuova feature di ...