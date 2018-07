Quantitative Easing | Draghi | “inflazione non ancora vinta” Bce | “stop QE a dicembre

Bce - ecco come il Quantitative Easing ha ridotto le disuguaglianze nell’Eurozona : Al contrario, e diversamente dal pensiero prevalente nell’immaginario collettivo, le mosse della Banca centrale europea degli ultimi anni hanno ridotto la disuguaglianza del reddito delle famiglie nell’area dell’euro e, in maniera più marginale, hanno diminuito anche il gap della ricchezza...

Eurozona - non c’è Tria pe’ gatti. Il Quantitative Easing è finito : La spasmodica attenzione delle moltitudini sovraniste sul Consiglio europeo è stata calamitata dal guazzabuglio sull’immigrazione e dalla trita fanfaronata dell’ennesimo governicchio sulla sbattuta di pugni sul tavolo, risoltasi, tra le risate generali, nella consueta sbattuta di denti. Pochi invece si sono accorti che l’Ue ha spinto verso la dirittura d’arrivo due progetti di fondamentale rilievo: il meccanismo di risoluzione delle ...

Scende lo Spread - ma l'Italia dovrà presto affrontare la fine del Quantitative Easing : Mentre il Paese riesce a consolidare una posizione di tranquillita' grazie alle ultime dichiarazioni del Ministro dell'Economia Giovanni Tria, all'orizzonte si profila una nuova sfida di derivazione europea. Domani tornera' infatti a riunirsi il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, mentre gli ultimi rumors continuano a ribadire il possibile termine del Quantitative Easing [VIDEO]. Si tratta del programma di acquisti di titoli ...

C’è vita ancora dopo il Quantitative easing : “Paziente, prudente, persistente”: tale resterà per Mario Draghi la linea della Bce. La tripla P non ha certo la stessa dirompenza del “Whatever it takes” per difendere l’euro di Londra 2012, ma indica che, dopo lo stop al Quantitative easing il 31 dicembre, i tassi rimarranno a zero almeno fino all

Fine del Quantitative Easing : l'effetto sui Btp : Quando la Bce terminerà gli acquisti sul mercato, saranno banche e fondi a comprare i nostri titoli di Stato. Ecco gli scenari secondo gli esperti

Aiuti Bce - Draghi : “Saremo pazienti sul rialzo dei tassi. Il Quantitative Easing può riprendere se emergono imprevisti” : La ripresa dell’inflazione verrà accompagnata con pazienza e, qualora fosse necessario, la Banca centrale europea è pronta a riprendere il programma di acquisto dei titoli di Stato se lo scenario dovesse mutare. Mario Draghi parla al forum delle banche centrali a Sintra, in Portogallo, e torna sul rallentamento e poi l’azzeramento della politica adottata dalla Bce negli ultimi anni, annunciata la scorsa settimana. Per accompagnare la ...

Addio Quantitative Easing : cosa cambia per mutui - prestiti e debito : Mario Draghi, presidente della Bce Sarà uno stop graduale, ma la strada è segnata. La Banca centrale europea dal primo gennaio 2019 smetterà di acquistare titoli di Stato emessi dai paesi dell’unione monetaria. Festa finita e Addio al Quantitative easing. Il programma era stato voluto nel 2015 da Mario Draghi, presidente della Bce, per sostenere il debito pubblico dell’Eurozona e immettere liquidità sui mercati. Il sipario calerà ...

BCE - il Quantitative Easing - programma di acquisto titoli di Stato - terminerà da gennaio : Se i mercati finanziari possono essere pensati attraverso un’immagine come un vasto oceano solcato da molti vascelli - taluni più grandi e robusti, altri più piccoli e fragili -, allora si può dire che su questo oceano, ad impensierire non poco i comandanti di quelle navi, incombano, sebbene ancora all'orizzonte, nubi nere e allarmanti, promesse di potenziali tempeste. Fuor di metafora, gli analisti dei mercati finanziari attendono a breve la ...

Fine Quantitative Easing : il contesto e la reazione dei mercati : Dopo un anno molto positivo, dunque, l'economia Europea sembra aver perso trazione, scontando anche una maggiore incertezza legata al quadro politico e al contesto internazionale. Nonostante il ...

Mario Draghi dice stop al Quantitative Easing : pacchia finita? Ecco quali pesanti rischi corre l'Italia : La decisione della Bce è dunque gravida di insidie per l'economia europea e in particolare per gli Stati come l'Italia. Anche se il presidente - come si apprende dai media - ha dichiarato ...

Cos'è il Quantitative Easing - lo stimolo all'economia che sta per finire : La Bce decise inoltre di lanciare un nuovo programma di Tltro, ovvero di prestiti alle banche a tasso agevolato condizionati alla fornitura di credito all'economia. A dicembre del 2016 eè scattata la ...

Quantitative Easing - cos'è - come funziona e cosa cambia ora : Viene definito non convenzionale perché normalmente le banche centrali agiscono per sostenere l'economia di un paese manovrando i tassi d'interesse. Quando anche abbassare i tassi con cui si presta ...

Quantitative Easing - la ricreazione sta per finire : la spesa dell’Italia per rifinanziare il debito tornerà ad aumentare : La ricreazione sta per finire. E’ questo ciò che in sostanza significa la progressiva riduzione del Quantitative easing, il programma di acquisto di titoli di Stato e societari avviato dalla Banca centrale europea nel marzo del 2015 che si concluderà il prossimo dicembre. Un’operazione che in circa tre anni e mezzo ha “gonfiato” il bilancio Bce da 1.000 a oltre 4.500 miliardi di euro, di cui circa 2.400 miliardi in titoli di Stato di paesi ...