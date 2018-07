Qualità segnale voce e rete Iliad all’estero? In Europa situazione non sempre rosea a

optimaitalia

(Di giovedì 26 luglio 2018) Come prendeall'estero? Ile ladella connessione internet inin particolare sono sufficienti oppure no? Raccogliendo numerose testimonianze giunte in redazione e pure raccolte attraverso i profili social dell'operatore, possiamo tirare le prime stime del servizio oltre i confini italiani, almeno per quanto riguarda l'attuale mese di luglio 2018 in cui in molti si sono recati all'estero per vacanza e diletto.Una doverosa premessa: nel corso dell'intervista con annessa macchina della verità, il giovane AD Benedetto Levi aveva avuto modo di ammettere come sul roaming all'estero ci fossero ancora delle anomalie, dovute all'operato di alcuni partner che non avevanono correttamente configurato la loroper gli utenti ospiti dell'operatore italiano. L'amministratore aveva comunque parlato di bug tecnici in via di risoluzione ma ecco, secondo la nostra ...