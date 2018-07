Pubblicità | Damon Westbury nuovo direttore commerciale Ebx

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018) Milano, 26 lug. (AdnKronos) –passo avanti di Ebx, la piattaforma dionline fondata dai più grandi broadcaster europei: Mediaset (Italia e Spagna), ProSiebenSat.1 Media (Germania), Tf1 Group (Francia) con l’aggiunta, dal novembre 2017, di Channel 4 (Regno Unito). E’ stato scelto ilche da agosto guiderà la società internazionale con sede a Londra: è, manager inglese che prima di entrare in Ebx è stato international sales director in Clear Channel e in precedenza ha ricoperto diversi ruoli in Microsoft. “Sono entusiasta di far parte di Ebx in questa importante fase di crescita -afferma-. Abbiamo l’opportunità, unica nel suo genere, di cambiare il modo in cui la tv viene acquistata e distribuita su scala internazionale e sono orgoglioso di rappresentare i principali broadcaster leader in ...