Pubblicità | Damon Westbury nuovo direttore commerciale Ebx 2

(Di giovedì 26 luglio 2018) (AdnKronos) – “è conosciuto e molto rispettato nel settore e non potrei essere più contento della sua nomina dato che arriva in un momento cruciale per la società -sottolinea il ceo di Ebx, Chris Le May-. Lo sviluppo del nostro stack tecnologico ci consente di poter contribuire allo sviluppo dellaonline”. Nel primo anno di attività, la joint venture ha attivato una piattaforma di vendita di spot video digitali in ambiente brand-safe, sicuro, tipico degli editori televisivi: i clienti hanno la certezza che il proprio marchio non finirà mai all’interno di siti, canali o organizzazioni mediatiche non responsabili editorialmente. Grazie ad Ebx, il gruppo Mediaset, ProSiebenSat.1, Tf1 e Channel 4 sono diventati un punto di riferimento del mercato pubblicitario digitale internazionale, in confronto diretto con i competitor globali.L'articolo ...