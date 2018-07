Protocollo d' intesa tra la Polizia di Stato e la Carel Industries S P A per la

'Italia Top Destination' Obiettivo Cina. La Puglia a Pechino per attirare turisti cinesi - Firmato il Protocollo di intesa con CITS e le ... : E saranno indubbi i benefici e i vantaggi per l'economia e il lavoro in Puglia, anche per artigianato e commercio. Un percorso che Pugliapromozione sta perseguendo grazie al Piano strategico del ...

Protocollo d’intesa tra Protezione Civile e Unione Petrolifera : Oggi è stato sottoscritto a Roma il Protocollo d’intesa tra Unione Petrolifera (UP) e Dipartimento della Protezione Civile per avviare una collaborazione strutturata per la prevenzione e gestione di eventi emergenziali e/o calamitosi che determinano difficoltà di approvvigionamento dei prodotti petroliferi. Il Protocollo prevede l’attivazione di un Gruppo di coordinamento tra Dipartimento e UP, con il coinvolgimento delle Aziende associate, per ...

Incendi : Protocollo d’intesa a tutela delle aree naturali protette : Un protocollo d’intesa per le attività antIncendio boschivo a tutela delle aree protette statali. E’ quello che sarà siglato lunedì prossimo, presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Salvini e del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, del direttore generale del ministero dell’Ambiente Maria Carmela Giarratano, del Comandante generale dell’Arma ...

Grano : si rafforza il Protocollo d’intesa per restare leader mondiali della pasta : Si rafforza, con l’ingresso di due nuovi partner e con la consulenza strategica di un Ente terzo di ricerca, il patto di filiera tra mondo agricolo e cooperativo e industria di trasformazione per aumentare la disponibilità di Grano duro italiano di qualità e sostenibile, che ha l’obiettivo di sostenere gli agricoltori e rafforzare la competitività della pasta italiana. Assosementi, l’Associazione che rappresenta a livello nazionale l’industria ...

Sostenibilità : Protocollo intesa Regione siciliana e Gse : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Siglata, oggi, a Palermo una nuova partnership tra la Regione siciliana e il Gestore dei Servizi Energetici – Gse. Il presidente della Regione, Nello Musumeci e il presidente del Gse, Francesco Sperandini, hanno infatti firmato un protocollo d’intesa, della durata di tre anni, che si pone l’ambizioso obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile sul territorio, attraverso il monitoraggio e la ...

Sostenibilità : Protocollo intesa Regione siciliana e Gse (2) : (AdnKronos) – Il Gse supporterà la Regione nella stesura del nuovo Piano energetico ambientale regionale, in modo da garantire la compatibilità del Piano stesso con le linee di indirizzo definite a livello europeo e recepite a livello nazionale attraverso la Strategia energetica nazionale. L’obiettivo è quello di assicurare una piena armonizzazione tra i Piani regionali e la visione nazionale dello sviluppo del settore. Con la ...

Regione Lazio : firmato Protocollo intesa con Arpa Lazio e Corepla : Regione Lazio. Obiettivo: ridurre il fenomeno del marine litter nel litorale laziale a partire dalla gestione degli imballaggi in plastica nella Regione. firmato il protocollo di intesa tra Regione Lazio, Arpa Lazio e Corepla. Al via interventi sperimentali nei porti e attività di sensibilizzazione nelle scuole. Questa mattina nella biblioteca della Giunta Regionale “Altiero Spinelli” viene firmato il protocollo di intesa tra Regione Lazio, Arpa ...

Ambiente : sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Guardia Costiera e Marevivo durante l’evento “Mediterraneo da remare” : Nella giornata di ieri, giovedì 28 giugno, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino e il Presidente dell’associazione Marevivo, Rosalba Giugni, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Guardia Costiera e l’associazione ambientalista, finalizzato all’adozione di programmi e iniziative volte a favorire la ricerca scientifica in ambito marino, a realizzare ...

Niguarda Milano – Cardarelli Napoli : Protocollo di intesa strategica : 1/4 ...

FMI ed Enti Locali : firmato Protocollo di Intesa per la tutela del territorio del Lago del Turano : firmato il Protocollo di Intesa tra FMI ed Enti Locali per la tutela del territorio del Lago del Turano Mercoledì 13 giugno, nel corso della conferenza stampa di presentazione della quinta e sesta prova degli Assoluti d’Italia di Enduro a Colle di Tora (RI), è stato firmato un Protocollo di Intesa tra la FMI e alcuni rappresentanti degli Enti Locali. Alla presenza del Delegato alle Infrastrutture della Provincia di Rieti, Matteo Monaco, ...

Firmato al Wo.Pa il Protocollo di intesa per agroecologia urbana città e scuole verdi - : ... la scuola e la comunità da parte della neo nata rete "Per Parma città verde", che vede anche la partecipazione del mondo della scuola cittadino, di tante realtà associative e di solidarietà sociale ...

Malagò e Glisenti firmano il Protocollo d'intesa - sport protagonista all'Expo 2020 di Dubai : ... alla sostenibilità e ai corretti stili di vita; fare dell'azione formativa ed educativa dello sport un elemento centrale della partecipazione dell'Italia a EXPO 2020 Dubai in quanto contributo allo ...

Droni : Protocollo intesa tra Enac e Comune Torino (2) : (AdnKronos) - L’accordo prevede, inoltre, che l’Enac favorisca le esigenze del Comune di Torino di monitoraggio del territorio agevolando l’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, anche mediante l’identificazione concordata di specifiche aree definite ad hoc come idonee a sperimentazioni da p

Droni : Protocollo intesa tra Enac e Comune Torino : Roma, 6 giu. (AdnKronos) - L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e la Città di Torino hanno firmato ieri un protocollo d’intesa relativo allo sviluppo del settore degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, i cosiddetti Droni, nel campo dell’innovazione dei servizi e come nuove opportunità di lav