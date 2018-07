Protesta dei residenti del campo rom sgomberato

Tour de France - la Protesta dei contadini blocca la corsa : Momenti di caos al Tour de France 2018: al km 29 della sedicesima tappa, Carcassonne-Bagneres de Luchon, prima giornata pirenaica, la corsa è stata interrotta da una protesta di alcuni contadini che ...

Tour de France – Protesta dei contadini : i motivi del gesto estremo [GALLERY] : Svelato il motivo che ha spinto un gruppo di contadini a Protestare oggi, durante la 16ª tappa del Tour de France Una tappa memorabile oggi al Tour de France: a pochi km dall’inizio della 16ª tappa della Grande Boucle, un gruppo di contadini ha fermato i corridori, con delle balle di fieno in mezzo alla strada. Una Protesta che ha creato qualche problema di troppo ai ciclisti, che hanno chiesto l’intervento dell’auto ...

Tour de France - la clamorosa Protesta dei contadini per salvare l’Ariège : ecco cos’è successo davvero e il motivo del folle gesto [FOTO] : 1/66 ...

Tour de France 2018 - la Protesta dei contadini che bloccano la corsa con balle di fieno : Dopo pochi chilometri dal via della 16a tappa del Tour de France, il gruppo dei ciclisti è stato costretto ad uno inaspettato stop a causa della protesta di alcuni contadini, che hanno posizionato lungo la strada diverse balle di fieno. I contestatori sono stati poi allontanati dalla gendarmerie Francese, che ha fatto ricorso all'uso di fumogeni, che hanno infastidito i ciclisti.Continua a leggere

Lucca - statua bacio gay in chiesa : opera spostata dopo Protesta dei visitatori : Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori Continua a leggere L'articolo Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori proviene da NewsGo.

Lucca - statua bacio gay in chiesa : opera spostata dopo Protesta dei visitatori : Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori Continua a leggere L'articolo Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori proviene da NewsGo.

Milano - topi nel carcere di Opera : "Anche in infermeria" - la lettera di Protesta dei detenuti : A firmare la denuncia una trentina di carcerati: "Morsi dai roditori anche un medico e un prigionero malato di cancro"

La candidata dei 5Stelle in Rai fa i servizi politici per Tg1. Protesta il Pd : "Arroganza mai vista" : "Un"arroganza mai vista: Claudia Mazzola, la giornalista che il Movimento 5 stelle voleva nel Cda Rai, ha firmato stasera come se niente fosse il servizio politico sul Governo al Tg1 delle 20". Così Michele Anzaldi, sul suo profilo Facebook, denuncia l"influenza pentastellata sul telegiornale della rete ammiraglia del servizio pubblico.Nel post si legge ancora: "Era davvero inimmaginabile che arrivassero a tanto". Con il piddino che invoca ...

Pussy Riot : la Protesta politica durante la finale dei Mondiali in Russia : Come è stato definito dai quattro del gruppo Riot, scendendo in campo "il meraviglioso mondo dello sport è formato da una bolla fallata in cui possono entrare persone che corrono, si agitano e sono ...

La Protesta dei rider di "Glovo" in piazza Castello : 'Stanchi di essere i vostri schiavi'. È solo uno degli slogan della protesta dei 'Glovers', i ciclisti del nuovo servizio di consegna spagnolo Glovo, radunati a decine di fronte al McDonalds di piazza ...

Trump incontra Theresa May - la Protesta dei cittadini : un baby Presidente gonfiabile vola sul Parlamento inglese : Mentre Donald Trump è impegnato in un incontro con la prima ministra inglese, Theresa May, fuori dal Parlamento è stata organizzata una protesta contro il Presidente degli Stati Uniti, che nei giorni aveva detto di non sentirsi il benvenuto nel Regno Unito, salvo poi fare marcia indietro: “Ci sono molte persone, qui, che mi vogliono bene”. A poca distanza dal Palazzo di Westminster, è stato posizionato un baby Trump ...

Turchia - Protesta dei wedding planner : "Basta spose bambine" : Il caso è nato dopo che un fotografo si è trovato al matrimonio di una 15enne e si è rifiutato di lavorare

Turchia - Protesta dei wedding planner : “Basta spose bambine” : Turchia, protesta dei wedding planner: “Basta spose bambine” Il caso è nato dopo che un fotografo si è trovato al matrimonio di una 15enne e si è rifiutato di lavorare Continua a leggere L'articolo Turchia, protesta dei wedding planner: “Basta spose bambine” proviene da NewsGo.

Migranti - i 67 della Diciotti in attesa di un porto. Protesta dei salvagente : "Stop ai naufragi di Stato" : La decisione probabilmente dopo il vertice con Salvini sulle modalità operative dei soccorsi. Di Maio: "Impensabile non far attraccare una nave italiana in un porto italiano". Gli attivisti di Restiamoumani incatenati davavnti al ministero dei Trasporti