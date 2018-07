Prima Giornata Serie A | l' esordio di Cristiano Ronaldo è a Verona

Serie A - calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Prima Giornata : c’è Lazio-Napoli. Alla nona il derby di Milano : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la Prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che Alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

Calendario serie A 2018-19 : nella Prima Giornata c'è subito Lazio-Napoli : Si ricomincia: il 18 agosto, con gli anticipi del sabato, prenderà il via la serie A 2018-2019 e il Calendario è pronto a regalarci già dalla prima giornata delle partite appassionanti che ci terranno con il fiato sospeso. Si riparte con la Juventus campione in carica e grande favorita dai pronostici per conquistare l'ennesimo scudetto: sarebbe l'ottavo consecutivo. I bianconeri però dovranno fare attenzione alle altre rivali che si stanno ...

Serie A - calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Alla Prima Giornata Lazio-Napoli : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. A Milano è in corso il sorteggio del calendario completo per la stagione 2018/19. Questo il ...

Calendario Serie A 2018/2019 - sorteggiata la Prima Giornata : Ronaldo debutta contro il Chievo : E’ stato sorteggiato il Calendario della nuova stagione di Serie A, il 18 agosto si comincia con 38 turni da vivere tutti d’un fiato E’ arrivato il momento di dare ufficialmente il via alla nuova stagione di Serie A, oggi è il giorno del sorteggio del Calendario 2018/2019. Gli studi di Sky Sport rappresentano il luogo in cui nasce il campionato che ci terrà compagni dal 18 agosto 2018 fino al 26 maggio 2019, trentotto ...

NAPOLI - CALENDARIO SERIE A 2019/ Subito big match alla Prima Giornata in casa della Lazio! : NAPOLI, CALENDARIO SERIE A 2018-2018. Chi sarà il primo avversario degli azzurri di Ancelotti nella prima giornata del primo campionato italiano? Si attende la Juventus.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:09:00 GMT)

Calcio - Serie A : la Prima giornata : 19.19 Si parte subito con il bigmatch LazioNapoli. Da seguire Torino-Roma e l'esordio della Juve di Cristiano Ronaldo a Verona contro il Chievo. ATALANTA FROSINONE BOLOGNA SPAL CHIEVO JUVENTUS EMPOLI CAGLIARI LAZIO NAPOLI MILAN GENOA PARMA UDINESE SAMPDORIA FIORENTINA SASSUOLO INTER TORINO ROMA

DIRETTA : Il SORTEGGIO DEL CALENDARIO DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2018-19 : SEGUI IL LIVE - Ecco la Prima giornata : DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO CAMPIONATO SERIE A 2018/19 Ci siamo. Sta per iniziare alle ore 19.00, presso gli studi di Sky Sport a Milano, il SORTEGGIO del CALENDARIO del CAMPIONATO di SERIE A...

Nuoto - Trials Usa 2018. Ledecky domina senza record - Dressel delude. Manuel e Flickinger le star della Prima giornata : Si aprono all’insegna, tanto per cambiare, di Katie Ledecky i campionati americani di Nuoto, validi come Trials per i PanPacifici di agosto e per i Mondiali di Corea 2019. La mezzofondista di Washington vince gli 800 stile libero in scioltezza, dando l’impressione solo nella prima parte di dare l’assalto al suo record del mondo. Nel finale Ledecky cala il ritmo e tocca in 8’11″98, precedendo di quasi 10 secondi Leah ...

Canottaggio – Mondiale Under 23 : ottimo avvio per la Nazionale italiana - tutti i risultati della Prima giornata : Sulle 9 barche in gara oggi, l’Italremo ne piazza 2 direttamente in finale, 3 in semifinale e 2 ai quarti di finale Nella prima giornata di gare l’Italia Under 23 parte con il piede giusto e, sulle 9 barche in gara oggi, ne piazza 2 direttamente in finale (quattro con maschile e quattro di coppia pesi leggeri femminile); 3 in semifinale (due senza maschile e femminile e quattro senza maschile); 2 ai quarti di finale (singolo Under 23 ...

F1 - è partita la nuova era Ferrari : il racconto della Prima Giornata a Maranello di John Elkann e Camilleri : Il nuovo presidente Elkann, insieme all’ad Camilleri, si sono insediati a Maranello parlando con tutti gli uomini che compongono la Gestione Sportiva E’ iniziata la nuova era Ferrari, quella post Marchionne. L’ex numero uno del Cavallino versa in condizioni delicate presso l’Ospedale di Zurigo e, vista l’impossibilità di tornare a ricoprire i propri ruoli, FCA ha deciso di affidare i suoi incarichi a Maranello ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : risultati e classifiche della Prima giornata. Clamoroso pari per l’Inghilterra : Partiva come la seconda forza tra le favorite, aveva il vantaggio del pubblico di casa, ma forse si è fatta sentire troppo la pressione. Pareggio davvero rischioso per l’Inghilterra nell’esordio del Mondiale di Hockey prato a Londra con l’India. Quattro gli incontri disputati in questa giornata d’esordio: andiamo a riviverli con tutti i risultati e le classifiche aggiornate. risultati prima giornata Mondiali Hockey prato ...

Beach Volley : Campionato Italiano - a Cervia chiusa la Prima giornata : Nel corso della giornata si è svolta al Fantini Club la presentazione del libro 'La leggenda azzurra' di Lorenzo Dallari: sono intervenuti numerosi protagonisti del mondo del Volley di ieri e di oggi,...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Profumo di World Tour nella Prima Giornata sulla sabbia romagnola : Abbiati e Andreatta in campo maschile, Traballi e Puccinelli in quello femminile rendono “internazionale” la prima giornata della quarta tappa del Campionato Italiano di Beach volley sulla sabbia storica del Bagno Fantini a Cervia. Le due coppie più attese di giornata raggiungono le semifinali senza sconfitte: Abbiati/Andreatta, terzi in Oman e noni a Gstaad una settimana fa, dominano i tre match del tabellone vincenti e volano il ...

Rugby a 7 - Mondiali 2018 : tutti i risultati della Prima giornata : prima giornata molto intensa per quanto riguarda i Mondiali di Rugby a 7, scattati nella notte italiana in quel di San Francisco. Andiamo a riepilogare tutti i risultati: in campo gli uomini per i sedicesimi e le donne per gli ottavi ed i quarti di finale. Già delineate dunque le semifinali per il gentil sesso: a giocarsele saranno Nuova Zelanda-USA e Francia-Australia. Torneo femminile VEN, 20 LUG 2018 10:00 Women’s Rugby World Cup Sevens ...