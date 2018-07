Presentato il programma della XXXII edizione di Todi Festival 

BARI PIANO FESTIVAL 2018 Presentato IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI : È stata una richiesta forte dell'amministrazione comunale che segna anche una tensione verso particolari segmenti della cittadinanza che normalmente non possono assistere agli spettacoli nei ...

Sarzana - Presentato il programma del XV Festival della Mente : Il programma, oltre ad una lezione inaugurale con Andrea Riccardi , grande studioso della chiesa e fondatore della Comunità di Sant'Egidio, prevede anche spettacoli musicali, concerti con grandi ...

Festival di Mezza Estate - Presentato il programma alla Camera dei Deputati : 'Le dovute attestazioni, per la qualità degli spettacoli e per le numerosissime presenze di pubblico della passata edizione, sono giunte dal Ministero del Beni e delle Attività culturali e del ...

Festival internazionale di Mezza Estate - Presentato il programma della nuova edizione alla Camera dei Deputati : 'Le dovute attestazioni, per la qualità degli spettacoli e per le numerosissime presenze di pubblico della passata edizione, sono giunte dal Ministero del Beni e delle Attività culturali e del ...

Milano e Leonardo - Presentato il programma delle celebrazioni per il 2019 : tante le mostre sul genio del Rinascimento : Un'insolita 'parata' in cui si esibiscono sul palco del Museo modelli e affreschi, in un accostamento inconsueto di arte e scienza. Un percorso che permetterà di attraversare i diversi campi di ...

Barletta Presentato il programma dell' estate barlettana e della festa patronale. Foto e Video : Il mio obiettivo è quello di aumentare gli spettacoli, specie nelle periferie e nei luoghi aperti.' , come nel Video che segue, Intervento del sindaco Cannito nel corso della conferenza stampa ...

Al via - a Taormina - il Sesto Senso Opera Festival. Presentato il programma : Presentato ufficialmente la prima edizione del Sesto Senso Opera Festival, prodotto ed organizzato da Orangeblu, in programma al Teatro Antico di Taormina

Xiaomi annuncia il programma Explorers in Spagna : sarà davvero Presentato Xiaomi Mi A2? : Xiaomi lancia un nuovo evento per il programma Explorers, che permetterà ad alcuni fortunati fan di andare in Spagna, forse per la presentazione di Xiaomi Mi A2. L'articolo Xiaomi annuncia il programma Explorers in Spagna: sarà davvero presentato Xiaomi Mi A2? proviene da TuttoAndroid.

L'Amministrazione comunale di Sant'Antioco ieri ha inaugurato il Centro Servizi per il territorio ed ha Presentato il programma degli eventi ... : ieri, infine, ha preso ufficialmente il via l'estate con una Fiera che, lungo via Roma, ha visto la partecipazione di alcune tra le eccellenze aderenti al CCN, e i primi due spettacoli del Sulky ...

Bari - "Un calcio alla droga" : Presentato il programma di incontri sportivi benefici : L'amministrazione, in seguito ai recenti episodi di cronaca accaduti in città e legati al traffico degli stupefacenti, appoggia e sostiene questa importante campagna di sensibilizzazione, che si è ...

BIOGRAFILM FESTIVAL 14 - Presentato il programma : ... il cartellone di eventi live fuori sala di BIOGRAFILMche ogni anno anima il Parco del Cavaticcio di Bologna proponendo quotidianamente proiezioni, spettacoli, incontri e concerti, oltre a una ricca ...

Programma Italia-Francia Marittimo - Presentato il terzo avviso : stanziati 42 milioni di euro : Con oltre 42 milioni di euro e scadenza fissata al prossimo 17 luglio, finanzierà progetti che riguardano prevenzione del rischio incendi, sicurezza in mare, protezione e valorizzazione del patrimonio ...