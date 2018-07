Presentata la stagione teatrale 2018-2019 a Cormons Abonamenti al via dal 15 settembre

Presentata a Savona la stagione 2018-2019 del Teatro Carlo Felice : ...00, in modo da agevolare il ritorno a casa del pubblico, nuove fasce di prezzo che renderanno più accessibile al grande pubblico l'abbonamento o l'ingresso ai singoli spettacoli, oltre alle ...

Assisi - Presentata la stagione del Teatro Lyrick 2018/2019 : Il risultato è straordinario sia per qualità che per numero degli spettacoli in cartellone. Un progetto ambizioso che è riuscito ad attirare eccellenze straordinarie che si inseriscono in quello che '...

Presentata la stagione 2018/2019 del Teatro Totò e la rassegna 'Ridere' : Tra i protagonisti degli spettacoli fuori abbonamento: le 2 compagnie vincitrici del festival del Teatro amatoriale. Per gli omaggi per gli abbonati, invece, tanti altri applauditi spettacoli con ...

Castellammare - Presentata la X stagione di prosa. Radice : «Spettacoli di fama nazionale» : ... come Stefano Accorsi che fa Solo per la regia di Marco Baniani, avremo Maria Monti, ma anche spettacoli meno impegnativi come può essere quello di Biagio Izzo di Francesco Di Leva e tanti altri ...

Presentata la prima stagione di prosa del Teatro Galli : ecco come sarà : La sezione ospita anche alcune riprese di spettacoli che hanno registrato un ottimo successo di pubblico e di critica come Maria Callas. Master class , 19 gennaio, in cui Mascia Musy , accompagnata ...

Maglia Milan - Presentata la nuova divisa per la prossima stagione [FOTO] : Maglia Milan – Oggi Puma Football presenta il nuovo Home Kit da gara del Milan per la stagione 2018/2019. Il primo Kit Puma si ispira alla lunga storia e alla tradizione centenaria e vincente del nostro Club. Le inconfondibili strisce rossonere che rappresentano il fuoco nei cuori dei tifosi e della squadra e la paura che infondono agli avversari vengono valorizzate nella nuova Maglia, caratterizzata da un design minimal e classico. ...

Milan - Presentata la maglia Puma per la nuova stagione : tra i testimonial c'è Bonucci. FOTOGALLERY : Addio Adidas, benvenuta Puma. presentata ufficialmente la nuova divisa dei rossoneri. Una maglia che segue la tradizione, pur abbandonando le tre classiche strisce sulle maniche. Tra le foto anche un ...

Ferento - Presentata la 53esima stagione : ... che il mito diventa contemporaneo, sveste i panni del racconto epico e diventa cronaca. Uno spettacolo affidato ad un grande interprete, Enrico Lo Verso, affiancato dall' attrice Teresa Saponangelo ...

Teatro - Presentata la stagione del Trianon : le novità del 2019 - : Due le formule di abbonamento: a tutti i dieci spettacoli, oppure a sette titoli a scelta, con prezzi che vanno rispettivamente da 120 e 100 euro, al netto dei diritti di prevendita. Per gli "over ...

Teatro Sannazaro : Presentata la stagione 2018/2019 : Dal sostegno e la riscoperta dei grandi classici della tradizione partenopea, al Teatro contemporaneo nazionale, dalla linea a volte ritornano, pensata per riproporre gli spettacoli più ...

Napoli - Presentata la stagione 2018/ 2019 del Teatro Augusteo : Questo il cartellone degli spettacoli in abbonamento: dal 26 ottobre al 4 novembre 2018 "Belle ripiene, una commedia dimagrante", con Rossella Brescia, Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela ...

Napoli - Presentata la stagione 2018/2019 del Teatro Augusteo : Concerti, eventi fuori abbonamento e spettacoli per le scuole arricchiranno una sfavillante stagione teatrale. Tra i tanti ci sono il Pink Floyd show incentrato sull'esecuzione integrale della suite "...

Presentata la stagione 18/19 de Il Maggiore : La Compagnia EgrBiancoDanza incontra il territorio tra divertimento, poesia e cultura, e presenta un nutrito calendario di spettacoli, stilisticamente variegato, a cui si accosta un programma di ...

Presentata la nuova stagione 2018-2019 del centro eventi Il Maggiore a Verbania. 27 spettacoli tra prosa - danza - musical - lirica e opera - ... : Per il teatro comico e brillante Il 6 febbraio 2019, Enrico Bertolino in "Instant Theatre 2018", quando narrazione, attualita', umorismo, storia, costume, comicità', politica e satira si incontrano ...