Preghiera del mare | a settembre in libreria l’ultimo di Khaled Hosseini a cura di Roberto

Papa Francesco - "Dolore per migranti morti e Preghiera"/ Video - i fedeli si dividono : migranti, appello pressante del Papa "La comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari". Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi

I ragazzi della grotta in Preghiera - si faranno monaci per un breve periodo LE FOTO : Il primo giorno a casa dei 12 ragazzi thailandesi recuperati con il loro allenatore dalla grotta Tham Luang è stato caratterizzato da una visita a un tempio buddista locale, dove il gruppo di giovani ...

Papa : 70mila fedeli a Bari per Preghiera pace Medio Oriente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bari - è il giorno di Papa Francesco per la Preghiera con i patriarchi : sul lungomare 100mila fedeli : dalle 5 del mattino hanno cominciato ad affollare il lungomare di Bari e largo Giannella per l'incontro ecumenico di preghiera di Bergoglio con i patriarchi e i capi delle chiese del Medio Oriente

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Verso il messaggio del 25 giugno 2018 : "la Preghiera genera miracoli nel mondo" : Il messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE di oggi 25 giugno 2018: l'anniversario delle apparizioni di Maria ai veggenti slavi. 'Vivete parola di Dio'.

Aquarius - la Preghiera mattutina dei migranti a bordo della nave di Sos Méditerranée : “All I have to say - thank you God” : Mentre prosegue il braccio di ferro tra Italia e Malta, e in particolare tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il primo ministro maltese, Joseph Muscat, la nave Aquarius, con 629 migranti a bordo, è ferma in mezza al Mediterraneo, in attesa di capire in quale porto attraccare. Le persone a bordo, la mattina dell’11 giugno, hanno iniziato una preghiera, recitando le parole “All I have to say, thank you ...

Afghanistan - attacco in moschea : uccisi quattro fedeli in Preghiera : quattro persone in preghiera in una moschea dell'Afghanistan, nella provincia orientale di Khost, sono state uccise durante un attacco al momento non rivendicato. Talib Mangal, portavoce del governo ...

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 maggio 2018 : "la Preghiera a Gesù fa miracoli!" : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE, oggi 25 maggio 2018: il nuovo testo e la centralità della conversione in Cristo. "Spalancate il cuore a Cristo!", il ruolo della preghiera

Il Papa Buono nella sua Bergamo - centinaia di fedeli in Duomo per una Preghiera : Bergamo, 25 maggio 2018 - L'abbraccio di Bergamo a Papa Giovannio XXIII si fa sempre più stretto. Dopo l'arrivo, giovedì 24 maggio, oggi è il giorno dell'omaggio in cattedrale: tantissime le persone ...

Preghiera Santa Rita da Cascia/ L'invocazione per una causa impossibile - Santo del giorno - 22 maggio - : Santa Rita da Cascia si celebra Il 22 maggio. Nota come la Santa degli impossibili e l'avvocatessa dei casi disperati. Una tradizione devozionale. Ecco la Preghiera:"Sotto il peso del dolore, a te, cara Santa Rita, io ricorro fiducioso di essere esaudito. Libera, ti prego, il mio povero cuore dalle angustie che l’opprimono e ridona la calma al mio spirito, ricolmo di affanni. Tu che fosti prescelta da Dio per avvocata dei casi più ...