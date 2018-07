Praticanti avvocato | l’esame sarà ancora con i codici commentati

leggioggi

(Di giovedì 26 luglio 2018) Una boccata d’ossigeno e di speranza per tutti iche in questo 2018 si preparano ad affrontaredi abilitazione alla professione forense. Sembra infatti che anche per quest’annopossibile svolgere la prova d’esame con l’aiuto deiannotati con la giurisprudenza. Ciinfatti – dopo roventi polemiche – una nuova proroga del vecchio regime, che consentirà anche il prossimo dicembre di consultare imentre si effettua la prova. Consulta la sezione Concorsi e abilitazioni A confermare la notizia della proroga è stato il sottosegretario alla Giustizia – Jacopo Morrone – che ha tranquillizzato iavvocati e lo stesso presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga), che ha così commentato in un comunicato: “Accogliamo con estrema soddisfazione la conferma ricevuta dal Sottosegretario alla Giustizia Jacopo ...