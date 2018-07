Porte girevoli in casa Bologna | 4 calciatori con le valigie in mano

Porte girevoli tra Napoli - Frosinone e Udinese : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Vloet , ex NAC Breda e obiettivo delle ultime settimane può arrivare lo stesso dopo il tesseramento da parte del Chiasso.

Roma - Porte girevoli : niente Usa per Defrel - si aspetta Malcom : Roma - niente torunée statunitense per Gregoire Defrel , inizialmente inserito nella lista dei convocati di Di Francesco per le sfide della International Champions Cup contro Tottenham , Barcellona e ...

Porte girevoli alla Lazio : ore calde per Felipe Anderson - bloccato il sostituto : Felipe Anderson si accinge a lasciare la Lazio per volare in Premier League, il presidente Lotito pronto a colmare il vuoto lasciato dal brasiliano La querelle Felipe Anderson va verso la conclusione. Secondo quanto rivelato da Skysport, la Lazio ha rinviato le visite mediche per il calciatore brasiliano di 48 ore, in attesa della conclusione della trattativa che potrebbe portarlo al West Ham. L’affare si dovrebbe concludere ...

Le Porte girevoli della finanza e la lobby : G30 suona tanto come un'ennesima versione allargata dei vari G7 e G8. Non è così. Potremmo quasi accusare di comunicazione ingannevole chi ha denominato in questo modo il Gruppo dei Trenta, dando quasi a intendere che si tratti di un'organizzazione pubblica. Invece è un'organizzazione privata, nata su iniziativa della Fondazione Rockefeller nel 1978, che riunisce finanzieri e accademici che si occupano di approfondire ...

Porte girevoli al Real : 'Se arriva Neymar parte Asensio' : TORINO - Marco Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid già quest'estate. Dall' Inghilterra , il 'Daily Star', ipotizzando l'arrivo di Neymar a Madrid , parla di un possibile divorzio del giovane ...

Roma - Porte girevoli : Monchi monitora Meret e Areola : ... dopo 9 anni, ha salutato la Roma con una lettera sul sito del club: 'E' giunta l'ora di passare a una nuova fase della mia storia nel mondo del calcio - ha scritto -. Chiudo questo cammino da ...

Sampdoria - rivoluzione in difesa ed arriva il dopo-Torreira : Porte girevoli in casa doriana : Sampdoria alle prese con l’opera di rafforzamento della rosa da mettere a disposizione di mister Giampaolo in vista della prossima annata Sampdoria che si appresta ad una vera e propria rivoluzione sul calciomercato. La società del presidente Ferrero vuole fare un altro passo verso l’Europa, dopo non essere riuscita nell’impresa in questa annata. Ma Giampaolo dovrà far fronte ad alcuni addii di spessore, come potrebbero essere ...

Juventus - Porte girevoli a centrocampo : chi entra e chi esce : La mediana bianconera è destinata a cambiare faccia : in arrivo Emre Can, si studia il colpo Pellegrini, mentre Khedira e Marchisio potrebbero salutare. Il sogno invece è Milinkovic-Savic