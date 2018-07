Porsche Cayman - Nuovi collaudi al Ring per la GT4

Fiat Uno Turbo VS Porsche Cayman : la sfida impossibile con finale clamoroso [VIDEO] : Un filmato immortala l’emozionante sfida tra una “vecchia” una Turbo e una ben più blasonata e potente Porsche Cayman Può una Fiat Uno Turbo, sportiva degli anni ’80 considerata una vera e propria “bara su ruote”, sfidare in pista una ben più potente, moderna e blasonata Porsche Cayman? La risposta la troviamo in questo video- postato su internet un po’ di tempo fa – ma sempre molto emozionante. Il filmato che vi proponiamo immortala ...