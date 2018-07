Politica Il Presidente della Provincia de Pascale dà il benvenuto al nuovo prefetto

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una associazione Politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella delegazione italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

Tunisia : tesa riunione Politica a Cartagine - presidente Essebsi invita ad assumersi responsabilità : Tunisi, 16 lug 19:17 - , Agenzia Nova, - Si è tenuta oggi al Palazzo di Cartagine, sede dell'amministrazione presidenziale tunisina, una lunga e tesa riunione dei protagonisti della... , Tut,

Migranti : presidente Austria critica Politica di non accoglienza : Il presidente Austriaco Alexander Van der Bellen in un'intervista critica le proposte avanzate dal governo di Vienna per rendere impossibile chiedere asilo sul suolo europeo. 'Chiunque venga nel ...

La voce della Politica Luigi Pentangelo nuovo presidente del Tribunale di Lagonegro : Luigi Pentangelo, 64enne nato nel napoletano, è il nuovo presidente del Tribunale di Lagonegro. Attuale presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata, Pentangelo succederà ...

Papa Francesco promuove Galantino : sarà presidente dell’Apsa. Altro passo nella pacificazione tra Cei e Politica : Monsignor Nunzio Galantino non è più segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Papa Francesco lo ha nominato presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il dicastero che si occupa soprattutto della gestione degli immobili e che agisce come banca centrale del Vaticano. Una nomina di primissimo piano visto che il 70enne vescovo pugliese lascia la Cei per diventare capo dicastero della Curia romana ...

Brasile : presidente Corte suprema critica la demonizzazione della Politica e il numero eccessivo di partiti : "Demonizzare la politica non significa che non ci ritroveremo con il caos in diversi momenti futuri", ha detto la giudice parlando al secondo Congresso di diritto elettorale a Brasilia. La Lucia ha ...

Consob day a Piazza Affari : il presidente Nava archivia la fase "Politica" e apre quella "di mercato" : ... sull'esigenza di incanalare il risparmio dormiente nell'economia reale tramite il listino, sulla necessità di poter arruolare tra le file Consob i bravi professionisti operanti sul mercato, sull'...