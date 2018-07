Polemiche per la copertina Famiglia Cristiana contro Salvini | alcune precisazioni

Marchionne - Rossi torna sulle Polemiche per il suo post : « Non ho nulla da rimproverarmi» : È una valutazione strettamente politica, ho pensato che dovessi dirlo liberamente». «Come ci sono stati altri politici che hanno detto che ha fatto tutto bene - ha aggiunto Rossi - io penso che abbia ...

Laura Pausini - concerto Circo Massimo Roma/ Polemiche per gli outfit : la replica della cantante : Laura Pausini, concerto al Circo Massimo di Roma. Scaletta, orari e biglietti. Aprono lo show Virginio, Edwyn Roberts e Daniel Vuletic. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:15:00 GMT)

Roma - non si placano le Polemiche per lo scontrino omofobo : Non si arrestano le polemiche riguardanti lo scontrino omofobo rilasciato in un ristorante Romano ad una coppia omosessuale. Il tutto sarebbe avvenuto nella Locanda Rigatoni, a pochi passi da Piazza San Giovanni. Il portavoce di Gay Center, Fabrizio Marrazzo, intervenendo sulla stampa nazionale ha ringraziato le migliaia di persone che in maniera civile hanno protestato sul web, particolarmente sui social network. L'episodio, tuttavia, ha ...

Germania - Ozil lascia la nazionale dopo le Polemiche per la foto con Erdogan : 'Razzismo e mancanza di rispetto' : Mesut Oezil si ritira dalla nazionale tedesca, dopo le polemiche seguite alle foto scattate con il presidente turco Erdogan prima dei mondiali di Russia. 'Non giocherò più per la Germania a livello ...

Uefa - Pallotta sospeso per 3 mesi. Paga le dichiarazioni Polemiche dopo la sfida di Champions contro il Liverpool : Nessuno sconto della Uefa a James Pallotta. Il massimo organismo del calcio europeo ha deciso di infliggere al presidente della Roma una sospensione di 3 mesi a causa delle dichiarazioni polemiche ...

Tito Boeri in tre mosse stende Di Maio sulle Polemiche per i numeri Inps finiti nel Decreto Dignità : In tre mosse il presidente dell'Inps, Tito Boeri, stende Luigi Di Maio sulla questione del Decreto Dignità che secondo le previsioni dell'istituto previdenziale finirebbe per aumentare la disoccupazione e il precariato invece che ridurli. In un audizione alla Camera ha messo in fila i fatti che vanno a smontare la ricostruzione del neoministro del Lavoro. In primis, i dati Inps che prevedono una riduzione di 8mila contratti a tempo ...

Di Maio e le Polemiche per la nomina di una 26enne a capo della segreteria. M5s : ‘Lei anche al Mise - con unico stipendio’ : “La dottoressa Assia Montanino l’ho conosciuta 5 anni fa. Negli anni si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di segreteria”. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio non ci sta e risponde così, in un post su Facebook, a un articolo pubblicato su Il Giornale nel quale si parla di “un balzo di carriera impressionante per la giovanissima napoletana di cui non c’è traccia negli archivi della Pubblica amministrazione”, ma che ...

Di Maio assume una 26enne senza esperienza - risponde alle Polemiche con un 'Vergognatevi' : Luigi Di Maio si è sempre contraddistinto come portabandiera della trasparenza in Parlamento e nella politica in generale, ma da oggi il neo ministro del lavoro è al centro di una polemica suscitata da un articolo pubblicato sul Il Giornale riguardante la sua segretaria. Il disappunto di Di Maio "Lo schifo che leggo oggi su Il Giornale va inserito nella categoria della stampa spazzatura" sbotta Di Maio appena letto l'articolo sul quotidiano di ...

Cristiano Ronaldo-Juventus e le folli Polemiche sullo stipendio : un affare che si “ripagherà” da solo - Codacons ed operai vadano oltre le mere cifre : Cristiano Ronaldo è un uomo destinato a dividere l’opinione pubblica, come tutti i personaggi più influenti al mondo: il suo arrivo alla Juventus ha scatenato il caos Cristiano Ronaldo fa già discutere, ancor prima del suo arrivo in Italia, per lo stipendio da 30 milioni percepito ed il pagamento di 120 milioni da parte della Juventus al Real Madrid. Incredibile come ancora una volta si faccia fatica ad inquadrare un investimento nel ...

Fratelli d’Italia perde pezzi : l’esodo degli eletti da Roma e Milano tra tentazione Lega e Polemiche con i vertici : “Se sei nomade devi nomadare”. “Dopodiché, quando hai finito di nomadare, transumi e vai”, diceva Giorgia Meloni qualche settimana fa puntualizzando la sua posizione sui Rom. Ma, ironia della sorte, il contrappasso della transumanza ha finito per abbattersi su Fratelli d’Italia. L’emorragia, non solo nei sondaggi, parte dalla Capitale. Dove due pezzi da novanta del partito Romano, l’ex consigliere regionale, Fabrizio Santori, e uno dei ...

Milano : Polemiche per la Festa del Sole : Al raduno di due giorni organizzato dalla formazone di estrema destra Lealtà e Azione, hanno partecipato anche parlamentari leghisti. Poco distante il presidio dell'Anpi. La senatrice a vita Liliana ...

Piazza Vittorio Emanuele - una fontanella per 'car wash'. De Bernardo frena le Polemiche. Intanto - sui social le prime parodie : ... hanno iniziato già a diffondersi parodie che traggono spunto dal fatto di cronaca, di cui sono in molti oggi a raccontare. Tra queste non è mancata il simpatico sketch del pubblicitario con la ...

Tiberio Timperi replica alle Polemiche su Liorni : “Non ho fregato programmi” : Marco Liorni via da La Vita in diretta: il parere di Tiberio Timperi Qualche giorno fa sono stati presentati ufficialmente i palinsesti Rai 2018 – 2019. E in questa occasione è stato annunciato che al fianco di Francesca Fialdini alla guida della nuova edizione de La Vita in diretta ci sarà il popolare giornalista Tiberio Timperi. Quest’ultimo andrà così a sostituire Marco Liorni, il quale sarà impegnato alla conduzione di un nuovo ...

Sonia Bruganelli pubblica la foto del jet privato per Formentera : Polemiche e insulti : Sonia Bruganelli , moglie molto social di Paolo Bonolis, fa l'ennesima provocazione. In procinto di partire per Formentera con marito e figli, ha pubblicato su Instagram la foto del jet privato che li ...