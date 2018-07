Polemica sul regalo di Putin a Trump

Usa - Polemica sul pallone di Putin : 23.52 E' polemica negli Usa sul regalo di Putin a Trump durante la conferenza stampa congiunta di Helsinki, ossia il pallone ufficiale dei recenti mondiali di calcio in Russia. Il pallone, di ultima generazione, al suo interno potrebbe contenere un chip in grado di dialogare e trasmettere informazioni a telefonini, tablet e computer. Così l'agenzia Bloomberg. La Casa Bianca ha fatto sapere nel frattempo che il nuovo incontro tra Trump e Putin ...

Palaexpo - Polemica sul neopresidente Pietroiusti : 'Sorpreso anch'io' : 'Pronto, presidente, la disturbo?'. 'Sono a pranzo, comunque mi dica'. Non starà certo mangiando banconote, Cesare Pietroiusti. Battuta che all'indomani della sua nomina come presidente del Palaexpo, ...

'Denunciati zingarelli' - Polemica sul comunicato della questura di Ravenna : 'zingarelli'. Non nel senso del celebre dizionario della lingua italiana. Ma di due ragazzini di 11 e 16 anni, di cittadinanza croata, denunciati per tentato furto a Ravenna dopo la segnalazione di ...

In Francia non si ferma la Polemica sul caso Benalla : il prefetto di Parigi denuncia il "contesto di favoritismo malsano" : Per il prefetto di polizia di Parigi, Michel Delpuech, il caso Alexandre Benalla è "il risultato di derive individuali inaccettabili, condannabili in un contesto di favoritismo malsano". Dall'audizione del massimo responsabile delle forze di polizia della capitale francese, interpellato per più di due ore dalla Commissione parlamentare, emerge che lo stretto consigliere del presidente francese Emmanuel Macron - licenziato e agli ...

“Ma quale assenteista - faccio politica in barca” : Polemica sul deputato M5s : Nonostante il record di assenza in Parlamento, il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Mura non ci sta a farsi 'bollare' come un assenteista. In una intervista rilasciata al quotidiano

"È sessista". La pubblicità sul lungomare di Jesolo fa scoppiare la Polemica : Ragazza in costume, fondoschiena in bella mostra e lo slogan ammiccante: è l'ennesima pubblicità finita al centro delle polemiche nostrane. Questa volta ad ospitare il cartellone - commissionato da una società di consulenza nel settore dell'energia - è la città di Jesolo, famosa località balneare del Veneto."Ricarica il futuro", recita l'affissione che ha riacceso la polemica sulla mercificazione del ...

'In futuro Parlamento inutile' - è Polemica sulle frasi di Casaleggio - : In un'intervista a La Verità, il figlio del fondatore del Movimento dice che "il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile". Di Maio sposa la sua teoria: sta a noi dimostrare il ...

Roma - scritta omofoba sul conto : locale licenzia cameriere dopo la Polemica : In seguito alla denuncia del Gay Center sul caso di una coppia, il ristorante ha preso provvedimenti nei confronti del dipendente

Lo ‘scontrino della vergogna’ : coppia gay insultata tra le voci dei piatti consumati - è Polemica! : Uno scontrino vergognoso in cui spunta una voce altrettanto riprovevole, ecco il fatto denunciato da una coppia gay dopo la cena in un locale di Roma Un episodio increscioso è accaduto ad una coppia gay in un locale di Roma. Dopo aver consumato il pasto, i due ragazzi si sono visti recapitare al tavolo uno scontrino vergognoso. Sotto le varie voci dei piatti consumati ed il relativo prezzo, infatti, si trovava la scritta: “…No ...

Roma - scritte omofobe sullo scontrino : il cameriere viene licenziato e cresce la Polemica sui social : ... Carlo Rienzi - Offese di questo tipo infatti danneggiano l'immagine di Roma agli occhi del mondo e hanno effetti devastanti anche sul fronte del turismo. Per tale motivo chiediamo al sindaco Raggi ...

Napoli - sondaggio sulle bufale di mercato : è Polemica : In casa Napoli tiene banco il calciomercato, in particolar modo si sta cercando di costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti. Nelle ultime ore è stato lanciato un sondaggio sul suo canale ufficiale Twitter con l’obiettivo di decidere la “bufala” di calciomercato peggiore apparsa sugli organi di informazione. Con l’Hashtag “Vota la bufala” e “Stop fake news”, il club di ...

Riki Marcuzzo - gaffe sul Sud Italia : il cantante cerca di riparare ma è Polemica : Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, protagonista di una spiacevole gaffe su Instagram. In questi giorni il cantante si trova in Sicilia, per la precisione a Taormina, sede dell’unica tappa siciliana del suo tour. Qualcosa non deve essere andato per il verso giusto visto che Riki ha pubblicato una frase, all’interno di una ‘stories’, che indubbiamente è piaciuta poco ai suoi followers meridionali. Vediamo perché Riki, frase ...