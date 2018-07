Play Store | anche oggi il “piatto” è ricco di offerte su giochi e app Android

Alcuni smartphone Huawei non possono più scaricare VLC dal Google Play Store : Gli sviluppatori di VLC hanno deciso di impedire ad Alcuni smartphone Huawei di scaricare tale app dal Google Play Store. Scopriamo insieme il perchè L'articolo Alcuni smartphone Huawei non possono più scaricare VLC dal Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Download VLC Dal Play Store Impossibile Su Smartphone Huawei E Honor : VLC mette Huawei/Honor in lista nera: il Player non sarà più installabile dal Play Store: perché VLC sta boicottando gli Smartphone Huawei/Honor? Download VLC Media Player APK per Huawei/Honor Brutte notizie per tutti i possessori di Smartphone Android prodotti da Huawei/Honor. VLC Media Player, il celebre programma (disponibile anche per Windows e Mac) che permette di riprodurre

Prezzo al ribasso nei saldi estivi PlayStation Store : sconti fino al 60% su giochi e DLC : Il PlayStation Blog segnala gli ottimi saldi estivi cominciati sul PlayStation Store per tutte le piattaforme Sony, cioè PS4, PS VR, PS3 e PS Vita. Prezzo al ribasso con sconti fino al 60% su una valanga di giochi e DLC, anche tripla A come Assassin's Creed Origins e GTA 5. Da segnalare assolutamente The Witcher 3 GOTY a 19,99 euro, imperdibile se non l'avete giocato. Presenti in offerta sul PlayStation Store avventure ed esperienze per tutti

PlayStation Store : partono i Saldi Estivi con sconti fino al 60% su tantissimi giochi e DLC : PlayStation Blog segnala l'arrivo dei Saldi Estivi su PlayStation Store! Da ora è possibile acquistare centinaia di giochi e DLC per PS4, PS VR, PS3 e PS Vita a prezzo scontato.Nelle offerte sono presenti titoli per tutti i gusti, come Horizon Zero Dawn Complete Edition (29.99 Euro), The Crew 2 (49.99 Euro), Dark Souls: Remastered (26,99 Euro), Assassin's Creed Origins (34.99 Euro), Gran Turismo Sport (19.99 Euro), Wolfenstein II: The New

Play Store : più di 90 app e giochi Android in offerta per iniziare bene la giornata : Ci sono più di 90 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 46 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per iniziare bene la giornata?

Play Store : un altro weekend ricco di offerte su giochi e app Android : Ci sono più di 75 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 30 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per affrontare questo weekend?

È tempo di sconti su Playstation Store - fino all'80% per i membri PS Plus : È periodo di sconti su Playstation Store, fino all'80% per gli iscritti a PS Plus. I titoli a prezzi scontati sono tanti e anche molto noti a partire da Fortnite a Battlefield 1 Revolizion, andiamo a scoprire cosa ha in serbo per noi Sony in questo fine luglio di caldo e afa. Playstation Store: sconti fino al 31 luglio Non hai ancora provato la campagna PvE di Fortnite "Salva il mondo"? Questa è la tua occasione: su PS Store è

Come riscattare un codice regalo del Google Play Store : Se siete in possesso di un codice regalo o promozionale per un'app o un contenuto del Google Play Store di sicuro non vedrete

Il Play Store testa una nuova interfaccia - Google Plus modifica la bottom bar : Google compie un paio di modifiche nelle app del Play Store e di Google Plus: nel primo caso troviamo cambiamenti nell'interfaccia di ricerca, nel secondo l'aggiunta di una tab nella bottom bar.

Play Store di Google più download - ma App Store Apple guadagna di più : Il rapporto del secondo trimestre di App Annie mostra che i download del Play Store sono aumentati in modo significativo, con un aumento del 20% su base annua e del 160% rispetto all'App Store di Apple. D'altra parte, la spesa dei consumatori è ancora superiore dell'80% su iOS. Google ed Apple traggono molti dei loro guadagno dalle applicazioni e la situazione dei rispettivi Store è indicativa sia del comportamento dei

Play Store : sconti fino al 90% su app e giochi Android e sono ben 28 i titoli gratuiti : Ci sono più di 60 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 28 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per concludere bene la giornata?

L'App Store incassa il doppio di Google Play con la metà dei download - : Nella prima metà di quest'anno i giochi sono cresciuti del 19.1% corrispondenti a un giro di affari di 26.6 miliardi di dollari in tutto il mondo per i due Store, e a circa il 78% della spesa per le

Google Play Store e App Store continuano a fare registrare ricavi da urlo : Stando al report di SensorTower, nella prima metà di quest'anno i ricavi generati da Google Play Store e App Store sono stati enormi