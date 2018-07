Più potere ad Asm spa | gestirà piscine | progetterà e realizzerà opere pubbliche

Più potere e vicine al territori Bcc - capovolta la riforma di Renzi : Come anticipato da Affaritaliani.it il 12 luglio scorso la cosiddetta riforma delle Banche di Credito cooperativo voluta da Matteo Renzi riceverà una radicale trasformazione. Il governo Conte-Di Maio-Salvini dà una proroga ai tempi di attuazione del piano, previsto dal governo Pd, al fine di realizzare “una riforma della riforma”... Segui su affaritaliani.it

Più potere e vicine al territori Bcc - capovolta la riforma di Renzi : Come anticipato da Affaritaliani.it il 12 luglio scorso la cosiddetta riforma delle Banche di Credito cooperativo voluta da Matteo Renzi riceverà una radicale trasformazione. Il governo Conte-Di Maio-Salvini dà una proroga ai tempi di attuazione del piano, previsto dal governo Pd, al fine di realizzare “una riforma della riforma”... Segui su affaritaliani.it

Conte - Più potere a Bcc : ANSA, - ROMA, 24 LUG - Nell'ambito della riforma delle Bcc "abbiamo previsto di restituire più potere alle banche di credito cooperativo, che nel progetto di riforma" precedente "venivano pressoché ...

Davide Casaleggio : “Parlamento non servirà Più : ecco perchè”/ Pd-Forza Italia : “M5s sono giacobini al potere” : Davide Casaleggio, "Parlamento non servirà più in futuro, ecco perchè": rivolta anti-M5s dalle opposizioni Pd e Forza Italia, "i grillini sono i giacobini della nostra epoca"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:28:00 GMT)

Unipol e le lucrose commissioni Mediobanca non è Più il salotto L'esercizio del potere resta in Rcs : Mediobanca ha chiesto in questi giorni all'Antitrust di rivedere le misure imposte nel 2012 in relazione al suo ruolo di advisor nel salvataggio di FonSai (oggi UnipolSai) da parte di Unipol, in vista della definitiva pulizia di bilancio e accasamento di Unipol Banca (probabilmente con Bper Banca). Operazione che potrebbe portare poi a una fusione Unipol-UnipolSai, generando corpose commissioni per gli intermediari coinvolti ai vari ...

Borsellino - “tra i Più grandi depistaggi della storia”. Dietro falsi pentiti e agenda rossa anche centri di potere che lo temevano : “È uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”. I giudici della corte d’assise di Caltanissetta ieri hanno depositato le motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater sulla strage che il 19 luglio 1992 uccise il procuratore aggiunto e i poliziotti della scorta: 1.856 pagine, 12 capitoli. La corte che 14 mesi fa concluse l’ultimo processo sulla strage di via d’Amelio non fa sconti. L’atto è una ...

Famiglie piu' povere - giu' potere d'acquisto e risparmi : La crescita dei redditi non riesce a tenere il passo dei prezzi e gli italiani, per continuare a far fronte alle spese, altro non possono fare che intaccare i loro risparmi. Il 2018 inizia in salita. ...

Serena Williams e il potere dell’amore : «Mia figlia mi ha reso Più umana» Immagini LiberiTutti gratis in edicola : La più grande tennista di ogni tempo si racconta: l’incontro con il nerd che le ha cambiato la vita, il record di titoli Slam nel mirino, il rapporto con il corpo che cambia

Chiusura uffici postali - dare Più potere a PostCom : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve