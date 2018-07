Piazza Affari | Intred in rally

Piazza Affari : luce verde per IREN : Protagonista l' utility emiliana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,48%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IREN più ...

Piazza Affari : Sias sale verso 13 - 67 Euro : Effervescente la holding , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,53%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sias ...

Piazza Affari : seduta euforica per Fiat Chrysler : seduta decisamente positiva per il Lingotto , che tratta in rialzo del 3,86%. Lo scenario su base settimanale di Fiat Chrysler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE ...

Fca rimbalza a Piazza Affari dopo il crollo di ieri : MILANO - Fca prova a rialzare la testa all'indomani di una giornata molto difficile a Piazza Affari , dove ha ceduto il 15,5%, bruciando in una sola seduta quasi 4 miliardi di capitalizzazione. In ...

Piazza Affari su un livello spartiacque : seduta cruciale domani : Da seguire con attenzione la conferenza stampa del presidente Draghi, da cui potrebbero arrivare indizi sulle prossime mosse in materia di politica monetaria. I titoli e i temi da seguire a Piazza ...

Crollo Fca trascina al ribasso Piazza Affari - Ftse Mib -1 - 43% : Milano, 25 lug., askanews, - Chiusura in rosso per Piazza Affari trascinata dal tonfo dei titoli della galassia Fca, in un contesto europeo comunque negativo. L'indice principale Ftse Mib ha perso l'1,...

Morto Marchionne - Elkann : «Uomo e amico». Fca crolla a Piazza Affari : -15% : È Morto Sergio Marchionne. L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66 anni. Accanto al...

Fca chiude a Piazza Affari a -15 - 5% : 18.01 Nel giorno dell'annuncio della morte di Sergio Marchionne e dei conti del secondo trimestre 2018, Fca crolla a Piazza Affari chiudendo in ribasso del 15,5%, ai minimi dall'ottobre 2017. Male anche Exor (-3,49%), Ferrari (-2,19%) e Cnh (-0,27%). In ribasso tutta la seduta, con l'indice Ftse Mib che flette dell'1,43%, attestandosi a quota 21.561 punti.

Fca - semestrali e morte di Sergio Marchionne : il titolo precipita a Piazza Affari : Una giornata tragica per Fca: non solo la morte di Sergio Marchionne che, per quanto in un qualche modo annunciata da giorni, scuote il gruppo e lo lascia orfano dell'uomo che lo ha salvato, ...

Il comparto alimentare a Piazza Affari è in territorio positivo - +1 - 26% - : Teleborsa, - Scambi in positivo per l'indice del settore alimentare italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha ...

Il comparto alimentare a Piazza Affari è in territorio positivo - +1 - 26% - : Scambi in positivo per l' indice del settore alimentare italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a ...

Piazza Affari : Eurotech in forte discesa : Pressione su Eurotech , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,01%. L'andamento di Eurotech nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Piazza Affari : andamento sostenuto per Mediobanca : Bene l' istituto di piazzetta Cuccia , con un rialzo dell'1,92%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mediobanca rispetto all'indice, ...

Piazza Affari : scambi al rialzo per El.En : Seduta positiva per El.En , che avanza bene dell'1,80%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di El.En più pronunciata rispetto all'andamento del ...