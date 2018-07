Piazza Affari | brusca correzione per Brunello Cucinelli

finanza.lastampa

: Nuovo post (Fca rimbalza a Piazza Affari dopo il crollo di ieri) pubblicato su: BUSTA ARANCIONE -… - Busta_Arancione : Nuovo post (Fca rimbalza a Piazza Affari dopo il crollo di ieri) pubblicato su: BUSTA ARANCIONE -… - infoitinterno : Piazza Affari, Fca è maglia rosa - MilanoFinanza : Cnh batte le stime e festeggia a Piazza Affari -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Si muove in profondo rosso il re del cachemire , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,18% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...