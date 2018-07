Personale ATA | immissioni in ruolo | chieste al Mef quasi 10mila autorizzazioni

Marziale su mancata corresponsione stipendi Personale assistenza : Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, su sollecitazione del Comitato di Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione, ha scritto al presidente della ...

SALVINI COME SATANA : COPERTINA CHOC DI FAMIGLIA CRISTIANA/ Video : “Vade retro? Niente di Personale - ma...” : FAMIGLIA CRISTIANA, COPERTINA contro Matteo SALVINI: “Vade retro”. La replica del ministro dell'Interno al settimanale: “Io COME SATANA? Pessimo gusto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 22:30:00 GMT)

Personale ATA - Utilizzazioni e AP 2018/2019 : info - modello e date : Emanata lo scorso 9 luglio la nota MIUR n. 31552/18 in cui sono esplicitate le modalità e la data entro cui presentare le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il Personale ATA, relativamente all’a.s. 2018/2019. Personale ATA: domande dal 23 luglio al 3 agosto solo su modello cartaceo Lo scorso 9 luglio, il MIUR ha pubblicato […] L'articolo Personale ATA, Utilizzazioni e AP 2018/2019: info, modello e date proviene da ...

NoiPa - comunicato ufficiale sulla data di esigibilità emissione speciale per il Personale supplente : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha emesso poco fa un comunicato ufficiale in merito all’emissione speciale del 18 luglio, riguardante la data di esigibilità per l’accreditamento degli emolumenti spettanti al personale supplente breve e saltuario. Come si può leggere dalla nota emessa dall’organo ufficiale della Pubblica Amministrazione, la data di esigibilità è stata fissata per il prossimo ...

Personale ATA : In arrivo il decreto per le assunzioni di 9.838 lavoratori : Il Miur Ministero Istruzione Universita' e Ricerca ha provveduto ad inoltrare al Ministero di Economia e Finanza la richiesta di autorizzazione alle nomine di 57mila nuovi docenti. Durante un summit informatico con i sindacati, questa la notizia che tanti aspiranti lavoratori di ruolo nel comparto Scuola attendevano. Il neo Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha firmato il decreto con cui chiede l’autorizzazione ad oltre 67mila nuove ...

TRIBUNALE DI CATANIA - IL Personale DELLA SEZIONE DISTACCATA DI VIA FRANCESCO CRISPI IN STATO DI AGITAZIONE. : ARMANDO ALGOZZINO , UILPA, CHIEDE LA CHIUSURA DEGLI UFFICI : "CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA NON IN LINEA CON LE NORME VIGENTI" 13 luglio 2018 Assemblea e sit in dei lavoratori il prossimo 18 luglio ...

Scuola : pensioni bloccate per docenti e Personale Ata : pensioni a rischio per migliaia di docenti e non solo. Circa 33 mila – tra insegnanti, presidi e personale Ata pronti per andare in pensione dal 1° settembre 2018 sono letteralmente in balia del caos, creato da problemi nell’accertamento dei contributi, che è passato dalle mani degli istituti scolastici a quelle dell’Inps. Consulta lo Speciale sulla Riforma pensioni Il problema è questo: l’accertamento del diritto alla pensione – per il ...

Avviso per insegnanti - Personale ATA e lavoratori stagionali : allo scopo di evitare il disagio delle code conseguenti all'eccessivo afflusso di utenti allo sportello; a seguito della nuova procedura telematica prevista per la presentazione della domanda di NASpI,...

Personale ATA 2018 graduatorie provvisorie : problemi con il Miur - ecco le ultimissime : ... due milioni di disoccupati che aspirano a entrare nel mondo della scuola in qualità di Personale Amministrativo? Quali sono le posizioni disponibili? Qual è il salario di chi opera nel mondo ...

Iliad inserisce la data di rinnovo nell’area Personale e addebita il costo in anticipo : Iliad inserisce la data di rinnovo dell'offerta, visibile dall'Area personale, ricorda che l'addebito è anticipato e che in caso di mancato rinnovo scatta la tariffazione a consumo. L'articolo Iliad inserisce la data di rinnovo nell’area personale e addebita il costo in anticipo proviene da TuttoAndroid.

Personale ATA - licenziamento a tappeto per migliaia di lavoratori : In questi giorni di fine giugno sono stati licenziati prematuramente migliaia di precari del Personale ATA, assunti su posti liberi. Questa è la grave denuncia che il sindacato Anief si appresta a fare attraverso un suo comunicato stampa: “Eppure d’estate scuole e segreterie lavorano a ritmo serrato” – si legge nel testo del comunicato. Personale […] L'articolo Personale ATA, licenziamento a tappeto per migliaia di ...

Personale ATA : taglio dei posti a Sud e incrementi a Nord : Il Personale Ata e la sua ripartizione sono sempre al centro di polemiche: organici sottodimensionati, stipendi bassi, come accertato anche dalla Corte dei conti. Intanto il Ministero dell’istruzione ha pubblicato la consueta nota annuale e il decreto interministeriale con cui rivede le dotazioni e le ripartizioni triennali dei posti del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola italiana, per l’anno scolastico 2018-2019. Al ...

Personale ATA : tutte le novità su graduatorie I e III fascia : In questi giorni molti interessati stanno domandando per quale motivo le graduatorie per il Personale Ata III fascia non siano ancora state pubblicate, dato che le domande erano state presentate entro il 30 ottobre, vale a dire diversi mesi fa. E al momento, su Istanze on line si possono visualizzare esclusivamente le sedi scelte, ma non i punteggi. Ci si continua quindi a chiedere se il problema sia generalizzato o se sia la piattaforma ...

Personale ATA 2018/2019 - ripartizione organici : news 23/06 : Ultime notizie al 23 giugno 2018 sugli organici del Personale ATA per l’anno scolastico 2018/2019. Una circolare del Miur riguardante la situazione degli organici per il prossimo anno scolastico è stata emanata proprio ieri (venerdì 22 giugno 2018) dallo stesso Ministero. Vediamo brevemente i contenuti del suddetto documento. Personale ATA 2018/2019: una circolare del Miur […] L'articolo Personale ATA 2018/2019, ripartizione organici: news ...