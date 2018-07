PERDE MARITO E FIGLI NELL' INCENDIO DI ATENE “Sento ancora le loro voci” | mamma distrutta

Mamma PERDE figli e marito negli incendi di Atene. “Le ultime parole di mio figlio : ‘Ho paura’” : In una commuovente lettera letta nei tg una donna ha raccontato lo strazio di aver perso il marito e i due figli nell'incendio di Mati. "Mi sembra ancora di ascoltare con le mie orecchie la vocina tremante di Andrea: 'Ho paura, mammina, sono molto preoccupato, ma sarò forte. Però tu non venire qua, Mamma. Non voglio che tu venga qua, è tutto chiuso dal fuoco, non ce la farai'".Continua a leggere