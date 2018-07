Perché il Nord Stream 2 è motivo di discordia tra Trump e Putin

Perché Kanye West è stato invitato in Corea del Nord : A quanto pare il rapper Kanye West e il dittatore NordCoreano Kim Jong-un hanno un amico in comune. Punto di contatto tra i due sarebbe l"ex Chicago Bulls, Dennis Rodman. L"ex stella Nba avrebbe stretto amicizia con il leader NordCoreano proprio grazie alla loro passione comune per il basket. Descritto dal dittatore Kim Jong-un come "un grande papá" e "un amico per la pelle", l"ex cestita dei Chicago Bulls rappresenta per Kanye West "una delle ...

Trump : in Nordcorea spiagge immense - Perché non farci degli hotel? : Ho detto guarda che vista, perché non farci un bel residence? [...] Potreste avere i migliori hotel del mondo proprio lì. Pensateci, dalla prospettiva immobiliare. Tu hai la Corea del Sud, hai la ...

Il summit Kim-Trump visto dai dissidenti nordcoreani - controlli rigidissimi a Pyongyang Perché sia raccontato solo da media di regime : Caccia senza quartiere e senza sosta ai proprietari di telefonini cinesi. È una delle misure speciali del famigerato Ministero per la Sicurezza dello Stato della Corea del nord. Fa parte di una strategia messa a punto per evitare che il summit del secolo fra Donald Trump e Kim Jong Un sia raccontato anche da media non controllati dal regime.Una fonte della Provincia di Ryanggang ha rivelato al sito di dissidenti rifugiati nella Corea del ...

Corea del Nord - ecco Perché l’incredibile limousine di Kim Jong Un nasconde… un vespasiano : La Mercedes Classe S Pulmann del Dittatore Nord Coreano è equipaggiata di uno speciale water per nascondere alle spie straniere preziose informazioni Chi pensa che la limousine del Presidente americano Donald Trump – soprannominata “La Bestia” sia la vettura può strana e ben equipaggiata al mondo dovrà ricredersi quando consocerà i segreti della vettura che trasporta durante il Dittatore Nord Coreano Kim Jong Un durante i suoi spostamenti ...

Perché Pompeo ha invitato a cena il capo delle spie nordcoreane : Roma. Quando a febbraio si era sparsa la voce che alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang – quelle del “disgelo”– la Corea del nord avrebbe mandato Kim Yong-chol, anche tra i più aperti al dialogo qualcuno aveva storto il naso. Non solo Perché Kim non ha la fama di essere