Per Di Maio i rider possono aspettare Se ne riparla a settembre

Di Maio e Conte : “Salutiamo l’Air Force Renzi - mai più sprechi”. La replica : “Bufale - sono disPerati” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia l'addio a quello che viene definito l'Air Force Renzi. "Mai più sprechi", afferma il ministro del Lavoro Luigi Di Maio che ha inviato una lettera ai commissari Alitalia per chiedere la revoca del leasing. Matteo Renzi replica: "L'aereo di Renzi è una bufala. Significa che stanno messi male, sono disperati".Continua a leggere

La rivolta del Nordest : "La Lega ci ha svenduto Per il decreto Di Maio" : 'Risponderemo con i fatti', ha aggiunto il viceministro leghista dell'Economia, Massimo Garavaglia. 'Accogliamo di buon grado l'apertura', ha dichiarato il presidente di Confindustria Veneto, Matteo ...

Ilva - Di Maio vede ArcelorMittal. "Permane il nodo occupazione" : Vertice al ministero sulla nuova offerta. Sindacati diffidenti, ma il manager del colosso dell'acciaio è ottimista. Si allontana la prospettiva dell'eventuale annullamento della gara

Di Maio al Giffoni ExPerience : 'Fermiamo l'emigrazione dei giovani' : 'Miserabile è il comportamento di chi prima ha fatto fare a Marchionne quello che voleva e poi lo ha offeso sul letto di morte'. A dichiararlo il vicepremier, Luigi Di Maio, ospite della sesta ...

Ilva - Di Maio : “Controproposta di ArcelorMittal? Ci sono passi avanti sull’ambiente - non Per l’occupazione” : Dopo un’ora e mezza d’incontro tra il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio incontra brevemente i giornalisti nella sede del Ministero del Lavoro per un giudizio sull’offerta migliorativa del gruppo ArcelorMittal per l’acquisizione dell’Ilva: “passi avanti sul piano ambientale, mentre sul piano occupazione (10.100 posti di lavoro assicurati contro i 13.700 attuali) siamo ancora in una ...

Rai - Di Maio : “Casting ai candidati? Sì Perché non mettiamo gente vicina alla politica. Quelli di prima mettevano i loro compari” : “Noi stiamo cercando di mettere insieme persone tecniche manageriale e e che abbiamo anche grandi conoscenze dei piani editoriali della Rai per fare un buon lavoro”. Luigi Di Maio così parla a margine di un convegno sulle rinnovabili a Roma, delle nomine per la televisione pubblica che il governo effettuare nella giornata di venerdì. Di Maio smentisce contrasti con Salvini: “Di TG1 non abbiamo mai parlato io e lui, oggi ...

Ilva - Luigi Di Maio avvia il procedimento Per annullare la vendita ad ArcelorMittal : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha avviato la procedura che potrebbe portare all'annullamento dell'aggiudicazione della gara per l'Ilva di Taranto ad ArcelorMittal. Entro 30 giorni la decisione definitiva. Intanto continua il confronto con ArcelorMittal per "sull’aggiornamento della loro proposta".Continua a leggere

Ilva - Di Maio avvia il procedimento Per annullare la gara. Oggi l'incontro tra il ministro e i vertici di Arcelor Mittal : Un procedimento disciplinato per legge e che durerà per 30 giorni. Previsto Oggi l'incontro tra il ministro e i vertici del gruppo siderurgico -

Di Maio : 'Avviato il procedimento Per fermare la vendita dell'Ilva' : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Mercoledì 25 luglio ore 8.00 Di Maio: 'Avviato il procedimento per fermare la vendita dell'Ilva' . Il ministro dello Sviluppo ...

Ilva - Di Maio avvia iter Per valutare annullamento gara : "A seguito delle verifiche interne sul dossier Ilva e del parere fornito dall' ANAC , si ritiene che ci siano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo finalizzato all'eventuale ...

Ilva - Di Maio avvia la procedura Per eventuale annullamento gara : A seguito delle verifiche interne sul dossier Ilva - recita un comunicato del Mise - e del parere fornito dall’Anac, si ritiene che ci siano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo finalizzato all’eventuale annullamento della gara. ArcelorMittal aveva accettato tutte le richieste aggiuntive, alzano l’asticella su tempistiche e aspetti tecnici. Il ministro oggi incontra i vertici ArcelorMittal...

Ilva - Di Maio : «Avvierò il procedimento Per valutare l’annullamento della gara» : Il colpo di scena arriva in tarda serata con una nota del ministro nonostante il gruppo Arcelor-Mittal avesse accettato di considerare tutte le richieste fatte dal Governo

Ilva - Di Maio avvia il procedimento Per valutare l'annullamento della gara : Il ministro: "DOmani vedrò i vertici di ArcelorMittal per proseguire il confronto sull'aggiornamento della loro proposta"

La piaga del lavoro precario non guarirà col decreto Dignità di Luigi Di Maio. Ecco Perché : I rapporti a termine continuano a crescere. E con la legge presentata dal ministro 5 Stelle la situazione cambierà ben poco Due ragazzi su tre non sanno cosa sia un contratto "