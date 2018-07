Pensioni flessibili | le perplessità sull' avvio di quota 100 e 41

Pensioni flessibili - Salvini insiste sulle anticipate anche oltre i limiti di Bruxelles : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 24 luglio 2018 vedono arrivare nuove dichiarazioni dall'area governativa ed in particolare dal Ministro dell'Interno. Secondo Matteo Salvini, il volere espresso dai cittadini attraverso i voti ricevuti alle elezioni è riferibile alla necessita' di ottenere la flessibilita' previdenziale [VIDEO] e di pagare meno tasse, motivo per il quale si procedera' in tal senso anche senza rispettare tutti i vincoli ...

Pensioni flessibili e RITA - anticipo fino a 10 anni : la Covip chiede ai fondi di adeguarsi : Dalla Covip arriva una nuova richiesta di adeguamento degli statuti, dei regolamenti e delle note informative ai fondi pensione in merito alla possibilita' per gli iscritti di fruire del pensionamento anticipato tramite la RITA [VIDEO]: Si tratta della cosiddetta Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, di cui la stessa Commissione si è gia' occupata nel recente passato tramite la circolare numero 888 dello scorso 8/02. Al suo interno erano ...

Pensioni flessibili - i sindacati spronano il Governo : serve passare ai fatti : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 17 luglio 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione dai sindacati riguardo la necessita' di uscire dalla logica di propaganda e di dare forma a provvedimenti concreti per flessibilizzare l'uscita dal lavoro [VIDEO]. Tutto questo in un contesto di pressione crescente tra Governo e Inps, stante che da quest'ultima arrivano proiezioni severe di costo per garantire il superamento della legge Fornero. ...

Riforma Pensioni - è scontro tra esecutivo e opposizione su Quota 100 e flessibilità : Le ultime novita' sulle pensioni flessibili ad oggi 12 luglio 2018 vedono riaccendersi lo scontro politico, dopo che il Ministro del lavoro Di Maio è intervenuto facendo il punto della situazione in Parlamento. Il Governo ha confermato la volonta' di intervenire sul comparto garantendo dei nuovi strumenti di uscita anticipata [VIDEO] dal lavoro, ma il vero scontro con l'opposizione è sui dettagli. Al momento l'esecutivo sta ancora compiendo le ...

Pensioni e flessibilità in uscita : lavoratori e sindacati chiedono risposte concrete : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 11 luglio 2018 vedono arrivare nuove critiche alla rigidita' del sistema previdenziale pubblico [VIDEO] in Italia, definito dalla CGIL come il peggiore d'Europa. Il motivo è che non risponde alle esigenze delle persone e non riesce a garantire adeguata flessibilita' sulla base degli anni di lavoro. Nel frattempo arrivano nuovi commenti anche dall'opposizione, che chiede di poter cominciare a lavorare su ...

Conti pubblici - Bce : “Flessibilità data da Ue all’Italia riduce la trasparenza. Non toccare la riforma delle Pensioni” : La ‘discrezionalità‘ adottata dalla Commissione Ue nel 2018 “nell’accordare una riduzione dei requisiti di aggiustamento a due paesi”, tra cui l’Italia, riflette un’applicazione del patto di stabilità “possibile a scapito della completa trasparenza, coerenza e prevedibilità dell’intero quadro di riferimento”. Lo sottolinea la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. A Roma è stato accordato ...

Pensioni flessibili 2018 - la conferma di Salvini : entro l'anno la legge Fornero verrà smontata : Le conferme in arrivo dopo il possibile rinvio contenuto nel DEF La nuova presa di posizione di Salvini arriva dopo le ultime indiscrezioni riguardanti il contenuto del Documento di Economia e ...

Pensioni flessibili - tra l'abolizione dell'APE e la quota 100 c'è il rischio di iniquità : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 9 giugno 2018 vedono prore il dibattito sulla flessibilita' previdenziale e sulle proposte di area governativa, con particolare riferimento alle possibili iniquita' derivanti dall'eliminazione dell'APE e dalla quota 100 [VIDEO] con eccessivi vincoli anagrafici. D'altra parte, se l'opposizione su questi punti appare particolarmente critica, anche dai comitati ci si comincia a domandare se il prossimo ...

Pensioni : la flessibilità si concentra su Q100 - ma con il vincolo dei 64 anni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 7 giugno 2018 vedono arrivare importanti dettagli riguardo al funzionamento della quota 100 e della quota 41 [VIDEO], ovvero dei due meccanismi proposti dal nuovo Governo per portare maggiore flessibilita' all'interno del sistema previdenziale pubblico. Nel frattempo emergono i primi commenti anche dai Comitati, nei quali si esprime preoccupazione per la mancanza di inclusivita' delle opzioni e per ...

Pensioni ordinarie e flessibili : il focus sulle regole di uscita nel 2019 Video : L'arrivo del nuovo Governo ha riacceso il dibattito previdenziale sul superamento della legge Fornero e delle attuali regole di uscita dal lavoro. Ma per capire quale sara' il punto di partenza del compito di flessibilizzazione che spettera' all'esecutivo [Video] appena formato è fondamentale fare il punto della situazione in merito alle regole di pensionamento in vigore a partire dal prossimo. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo ...