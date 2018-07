Pelonzi | attacco a Casa Donne offesa per Roma | no a chiusura

romadailynews

(Di giovedì 26 luglio 2018)– “Con la revoca della convenzione alladellee l’ipotesi di sfratto dal complesso del Buon Pastore la sindaca Raggi si assume una responsabilita’ enorme. E’ una scelta politica premeditata per cancellare una realta’ associativa e un’esperienza storica unica nel suo genere”. “L’allainternazionale dellee’ un’alla citta’ e giunge all’apice di una politica di desertificazione generalizzata delle realta’ associative della capitale. Ci opporremo con ogni mezzo all’eliminazione di una eccellenza cittadina di livello internazionale e alla distruzione dell’associazionismo socio-culturale della capitale.” Cosi’ in una nota il capogruppo del PD capitolino Antongiulio. L'articoloper, no a ...